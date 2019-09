Lukuaika noin 3 min

Maailman tunnetuin ja kaupallisin tosi-tv-formaatti Big Brother palasi suomalaiseen televisioon viime sunnuntaina Nelosen Jim-kanavalle viiden vuoden tauon jälkeen. Nyt alkanut kausi on sarjan 11. Suomessa. Menneiltä kausilta on voinut jäädä mielikuva roisista ja kosteasta meiningistä, mutta nyt sisältö on siistitty ja asiallisempi. Tätä sai vakuutella myös ohjelman yhteistyökumppaneille, myöntävät Sanoman luovat strategit Mia Kantakoski ja Mervi Niittynen.

”Ohjelmasta on vahvoja mielikuvia aiemmilta kausilta, mutta dataan perustuen pystyimme esittämään, että Big Brotherin vetovoima on edelleen ilmeinen ja se on toiminut kaupallisesti myös muilla markkinoilla”, Mia Kantakoski sanoo.

Lupausta sisällön siistimisestä on vahvistettu kertomalla castingin periaatteista ja asukkaiden rekryprosessista yhteistyökumppaneille sekä avaamalla tuotannon periaatteita. Alkoholia tarjoillaan asukkaille vähemmän kuin aiemmin.

”Nyt on palattu siihen aitoon ja alkuperäiseen ihmiskokeeseen. Se ehkä helpotti brändien mukaan lähtemistä”, Kantakoski kertoo.

”Alkuun oli tosi vahvat mielikuvat ja ennakkoluulot vanhasta, mutta sitten kun keskusteluja käytiin, alkoi syntyä ymmärrystä ja yhteistä tahtotilaa”, Mervi Niittynen sanoo.

Kaikkien aikojen ensimmäinen BB-talo kauppakeskuksessa

Mielenkiintoisin yhteistyökumppani tällä kaudella on kauppakeskus Redi, jonka katolle BB-talo on rakennettu. Viime sunnuntain avausjaksossa kilpailijat ajelivat Redin hississä taloon, ja hissipoikana toimi Redin kauppakeskusjohtaja Aleksi Salminen. Big Brother -talon sijainti ostoskeskuksessa on ensimmäinen kerta koko formaatin historiassa.

Muut suurimmat yhteistyökumppanit tällä kaudella ovat Viking Line, Digita ja lainanvälityspalvelu Rahalaitos. Ne näkyvät koko kauden myös ohjelmasisällöissä, ja niiden kanssa on mietitty yhdessä ohjelman käsikirjoitusta kumppanien sisältönäkyvyyden osalta.

Viikkotason kumppaneita ovat esimerkiksi Tolu, Knorr, Arla ja Starbucks kahvijuomat. Kaikkia yhteistyökumppaneita Kantakoski ja Niittynen eivät voi vielä paljastaa, koska samalla he tekisivät juonipaljastuksia.

”Viikkotehtävät liittyvät tosi vahvasti brändeihin. On mietitty tarkkaan, mikä olisi luontevin tapa kullekin brändille näkyä, ja että se ei olisi päälle liimattua”, he sanovat.

Esimerkiksi talossa on oma valuutta, rahna. Se linkittyy yhteistyöhön Rahalaitoksen kanssa, ja on olennaisessa osassa kilpailua koko kauden.

”Näin saatiin asiakkaan brändi linkitettyä osaksi sisältöä”, Niittynen sanoo.

Myös katsojia halutaan osallistaa ohjelman sisältöihin entistä interaktiivisemmin

” Jokaisella brändillä on vahvasti katsojaa aktivoivaa sisältöä. Ilmiötä tehdään nyt suuremmin ja monikanavaisemmin kuin aiemmin. Kumppanit voivat hyödyntää teemaa myös muissa markkinoinnin toimenpiteissään, kuten omissa sosiaalisissa kanavissaan tai käyttää vaikuttajamarkkinoinnissa ohjelmasta tuttuja persoonia”, Niittynen kertoo.

Vaikka kyseessä on tarkkaan mietitty ja käsikirjoitettu formaatti, kyseessä on silti tosi-tv, jossa on 14 arvaamatonta elementtiä, kilpailijat. Ihmiskokeeseen liittyy riskinsä, mutta se tuo myös lisäarvoa.

”Katsojat haluavat enemmän aitoja ihmisiä ja aitoja tarinoita, toisaalta bränditkin haluavat olla aitoja ja kertoa aitoa tarinaa. Toki täytyy olla rohkea, kun lähtee realityyn mukaan”, Kantakoski summaa.