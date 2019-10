Lukuaika noin 2 min

Kulutustavaroita valmistava Unilever kertoo panostaa uudelleen käytettäviin ja vaihtoehtoisiin pakkauksiin ja lupaa puolittavansa muovin käytön vuoteen 2025 mennessä. Asiasta uutisoivat muun muassa The Guardian ja BBC.

Unilever aikoo vähentää rajusti neitseellisen muovin käyttöä ja ottaa käyttöön ympäristöystävällisemmät pakkausmateriaalit kotitalouksien kuluttajatuotteissaan.

Yli 400 brändin kulutustavarajätti käyttää vuosittain 700 000 tonnia muovia ja aikoo puolittaa määrän kuudessa vuodessa.

Tähän pääseminen vaatii kaiken pakkausmuovin vähentämistä 100 000 tonnilla, mikä tarkoittaa uusiopakkausten ja vaihtoehtoisten pakkausten käyttöönottoa ja uudelleentäytettäviä pakkauksia. Samalla yhtiö aikoo kerätä talteen enemmän muovia kuin mitä se käyttää ja vauhdittaa näin kierrätystä.

”Muovilla on paikkansa, mutta se ei ole ympäristö eikä luonto. Meidän tehtävämme on suunnitella asiat paremmin. Pitää vähentää muovin käyttöä ja varmistaa, että käyttämämme muovi tulee yhä enemmän uusiolähteistä”, toteaa Unileverin toimitusjohtaja Alan Jope.

Keskustelu muovin ympäristövaikutuksista on kiihtynyt viime aikoina kuluttajien keskuudessa. Tämän seurauksena valmistajat ja vähittäiskaupan alan toimijat ovat alkaneet laskea hiilijalanjälkiään.

Sainsbury’s kertoi viime kuussa miettivänsä maidon ja alkoholittomien juomiensa pakkaamista lasipulloihin. Tesco puolestaan harkitsee poistavansa myynnistä tuotteet, jotka on pakattu tarpeettoman isoihin pakkauksiin.

Jope kertoo Unileverin miettivän pakkausfilosofiansa perusteellisesti uusiksi. Samalla tuotekehitystä ohjataan kestävän kehityksen suuntaan.

”Se vaatii meiltä uusia ja innovatiivisia pakkaustapoja ja uusien liiketoimintamallien käyttöönottoa. Esimerkiksi kierrätystä ja täyttöpakkauksia.”

Unilever on jo aloittanut tuotteidensa uudistamisen. Cif-puhdistusainetta saa jo uudelleentäyttöpakkauksissa ja Solero-jäätelön pakkausta on kevennetty. Kaakkois-Aasiassa on testattu shampoiden ja pyykinpesuaineiden uudelleentäyttöasemia.

Britannian WWF:n kestävien materiaalien asiantuntija Paula Chin sanoo, että yritysten ja hallitusten on otettava enemmän vastuuta ympäristöasioista. Hänen mukaansa muovisaaste on näkyvin osa ympäristökriisiä.

”Kahdeksan miljoonaa tonnia muovia dumpataan valtameriin joka vuosi ja se tappaa arvokasta elämää kaikkialla. Elävä luonto ei ole luksusta, se pitää yllä elämäämme ja meidän pitää toimia nyt ennen kuin on liian myöhäistä”, Chin korostaa.

