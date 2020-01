Lukuaika noin 1 min

Netflixin kiivaimmaksi haastajaksi odotettiin Disneyn suoratoistopalvelua, ja sellainen siitä myös on tullut. Siksi moni suomalainenkin on elätellyt jo pitkään toiveita sen avaamisesta meilläkin. Täkäläisten kiinnostusta on yritetty käyttää hyväksi jo ikävällä tavalla.

Disney+ otti ensiaskeleensa Atlantin toisella puolella marraskuussa – ja monen yllätykseksi vanhalla mantereella Hollannissa. Seuraavia mukaan pääseviä Euroopan maita on arvailtu, samoin kuin avauksen aikataulua. Jotkut veikkasivat Suomen liittyvän Disney-maiden joukkoon jo alkuvuodesta. Toivetta perusteltiin sillä, että joissakin jenkki-Disneyn kautta näkyvissä ohjelmissa oli jo valittavissa tekstityskieleksi suomi.

Nyt on alkuvuosi, ja optimistit voivat painaa leuan rintaan: Disney+ ei tule meille heti eikä myöskään kohta. Mutta onneksi sentään pian sen jälkeen. BBC kertoo, että palvelu käynnistyy Britanniassa 24. maaliskuuta. Samaan aikaan avajaisia vietetään Irlannissa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Itävallassa ja Sveitsissä.

Kesällä palvelusta pääsevät viimein nauttimaan Suomen lisäksi muut Pohjoismaat, Belgia ja Portugal. Tämän tarkempaa ajankohta ei julkaisulle kerrota.

BBC tietää kertoa myös Britannian hinnoittelun. Siellä kuukausimaksuksi tulee 5,99 puntaa, vuositilaus maksaa 59,99 puntaa.