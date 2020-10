Lukuaika noin 1 min

Markkinointitoimistojen perinteinen jalkapalloturnaus Vuoden Puikot jouduttiin tänä vuonna peruuttamaan koronavirusepidemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi.

Eilinen turnaus noudatti kuitenkin jääkiekon Liigan ja Telian keväällä osoittamaa esimerkkiä. Vuoden Puikoista miteltiin e-urheilun keinoin. Mainostoimistot kisasivat mestaruudesta FIFA 2020 -jalkapallopelillä, kukin omista tiloistaan käsin.

Vuoden ePuikot -turnauksen voittajaksi nousi tiukan taiston jälkeen Bob the Robot.

Digitaalinen tuottaja Faycal Jadda ja copywriter Heimo-Pekka Laakso Bob the Robotilta jakavat aivan ensin kiitosta siitä, että tämän kaltaisia e-turnauksia järjestetään poikkeusaikana.

”Oli kliffaa päästä haastamaan muita toimistoja asioissa, joilla on oikeasti merkitystä. Meidän tiimi performoi nousujohteisesti koko turnauksen, mikä resonoi TBWA:n ja Avidlyn puolustuksessa kielteisesti heistä päin katsottuna.”

”Bobin agiili ja konstruktoitu puolustus taas retargetoi vastustajien hyökkäykset täysin. Jalkapallo on aika hieno laji. Kiitos kaikille, jotka olivat mukana. Ei voi muuta kuin hattua nostaa”, kaksikko kommentoi pilke silmäkulmassa.

Vuoden Puikkoja on järjestetty vuodesta 2018 lähtien. Seuraava Vuoden Puikot -jalkapalloturnaus on tarkoitus järjestää kesällä 2021. Tuolloin turnauksen järjestämisvastuussa on hallitseva mestari TBWA\Helsinki.