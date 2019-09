Lukuaika noin 2 min

MTV3 on uudistanut reilun vuoden sisällä brändi-ilmettään ja -lupauksiaan.

"Esimerkiksi Katsomo muuttui mtv-palveluksi ja tarjoaa tv-kanaviemme sisällön ajasta ja paikasta riippumatta eli lupauksella ”parasta aikaa”. C More on puolestaan ”koukussa draamaan” niin viihteessä, draamassa kuin urheilussakin”, sanoo MTV Oy:n markkinointi- ja viestintäjohtaja Susa Valvio.

MTV Oy:n lippulaivan eli MTV3:n brändin ilmeeseen haetaan nyt uutta ilmettä musiikkivideolla.

”MTV3 on Suomen katsotuin kaupallinen kanava, joten esiintyjämme ohjelmasisältöineen ovat päivittäin katsojien olohuoneissa tai kulkevat mukana mobiililaitteissa.”

Maikkari haluaa olla osa katsojien perhettä.

”Televisio tuo parhaimmillaan ihmiset perheineen yhteen. MTV3 haluaa tällä musiikkivideolla korostaa yhdessä vietetyn ajan tärkeyttä ja vaalia myös niitä kokemuksia, mitä me olemme suomalaisten kanssa viettäneet nyt ja vietämme tulevaisuudessa. Olemme kuin osa suomalaisten perhettä.”

Mainostoimisto Valve Motion toi idean tarinasta, joka kerrottaisiin oikean musiikkikappaleen ja -videon muodossa.

"Yhdessäolo, yhdessä vietetty aika ja perhe eri käsitteineen olivat avainsanoja. Halusimme, että kyseessä on enemmän kuin perinteinen brändikampanja – enemmänkin bränditeko.”

Musiikin tuottajaksi pestattiin alansa huippu Jukka Immonen.

”Tekisimme jotain erilaista, puhuttavaa, koskettavaa, jossa on tarina ja joka elää pitkään ja tarjoaa elämyksen”, Valvio kertoo tavoitteesta.

Elämys se oli ainakin videolla esiintyville ruutukasvoille.

”Monelle tähdelle tämä oli myös ensikokemus musiikin tekoon.”

Musiikkivideolla esiintyvät Baba Lybeck, Eero Ettala, Ernest Lawson, HP Parviainen, Ile Uusivuori, Jarppi Leppälä, Johanna Puhakka, Jorma Uotinen, Kirsi Alm-Siira, Marja Hintikka, Mika Saukkonen, Mikko Leppilampi, Pekka Pouta, Roope Salminen, Sami Uotila, Tuija Pehkonen, Vappu Pimiä ja Viivi Pumpanen.

Musiikkivideon tv-ensiesitys on kanavalla huomenna lauantaina klo 14.55.

”Biisi ja video näkyvät tv-kanavillamme, suoratoistopalvelussa sekä muissa digikanavissamme, meidän ja tähtien sosiaalisen median tileillä, ja se tulee myös Spotify-soittoon”, Valvio sanoo.