Digitaalisia markkinointiviestinnän töitä arvioivan Grand One -kisan palkinnot jaettiin torstai-iltana suorana verkossa, kun gaalaa ei voitu koronatilanteen takia järjestää. Palkintolähetystä pystyi katsomaan Facebookin ja YouTuben kautta.

Pääpalkinnot eli Grand Prix’t saivat kampanjapuolella Valio ja palvelupuolella Nordea.

Valion kampanjassa oli kyse Sweet Suitesta, jota kuvaillaan ”maailman instagrammattavimmaksi jäätelönsyöntielämykseksi”. Se oli Helsingissä sijaitsevaan Klaus K -hotelliin tehty erikoisstailattu huone, jolla pyrittiin saamaan somehuomiota. Huoneen suunnitteli SEK, tuotannossa oli mukana Studio Plenty ja mediatoimistona Dagmar. SEKin sivujen mukaan huone varattiin loppuun päivässä ja kampanjan kokonaistavoittavuus oli 66 miljoonaa ihmistä ja PR-arvo 3,1 miljoonaa euroa.

”Yksinkertainen idea loisteliaasti toteutettuna tarjoaa vahvan ja relevantin kaupallisen alustan tuotteelle”, päätuomari Tobias Wacker Hasan & Partnersilta sanoo tiedotteesta.

Kampanja voitti Parhaan vaikuttajamarkkinoinnin kategorian ja sai kunniamaininnan Parhaan somekampanjan kategoriassa. Vaikuttajamarkkinointi-kategoria oli Grand Onen mukaan yllätyshitti, sillä siihen ilmoitettiin 39 työtä ja se oli Parhaan kampanjan 48 entryn jälkeen toiseksi suosituin kategoria.

Nordean tuotos eli uudistettu mobiilipalvelu oli täysin peräisin talon sisältä. Päätuomari Vanessa Lehtinen VR:ltä kiitteli sitä, miten palvelu tekee rahan hallinnan näkyväksi ja helpoksi ja miten sillä on ”ratkottu konsernitason ja usean markkinan yhteispeliä”.

Toimistoista eniten tunnustusta sai TBWA\Helsinki, jolle heltisi kaksi voittoa ja viisi kunniamainintaa. Seitsemään ylsi myös Bob the Robot, joka jäi tällä kertaa ilman voittoja. Grand Prix’llä palkittu Dagmar saavutti lisäksi kaksi voittoa ja kolme kunniamainintaa.

TBWA:n ykköstyö oli paljon huomiota saanut Ilmastokynä, joka voitti Parhaan designin sarjan ja sai kunniamaininnat Parhaasta toteutuksesta sekä Innovatiivisimmasta teknologian käytöstä. Bobin viidessä kategoriassa ehdolla ollut Suomen mielenterveys ry:lle suunnittelema Selviytyneiden galleria sai neljä kunniamainintaa.

Kaksi voittoa sai myös 20/20 Helsinki. Yritys voitti asiakkaansa, VR-laseja kehittävän Varjon kanssa kahdella eri työllä kaksi kategoriaa.

Vuoden yritys -titteli meni tällä kertaa VR:lle paljon töitä tehneelle Nordkappille. Se oli sarjan finaalissa kahtena edellisenä vuonna, joina TBWA vei ykkössijan.

Parhaan kampanjan palkinnon pokkasi lääkefirma Rochelle tehty Saaran kaksi elämää, jota olivat tekemässä Miltton, Otto tuotanto ja Evermade.

Kaikki vuoden 2020 Grand One -voittajat ja kunniamainitut:

Vuoden yritys

Nordkapp

GRAND PRIX – Palvelut

Nordea Mobile: Delight and empower

Asiakas: Nordea Bank

Tekijät: Nordea Bank

GRAND PRIX – Kampanjat

Sweet Suite

Asiakas: Valio

Tekijät: SEK, Studio Plenty, Dagmar

Paras verkkopalvelu

KUNNIAMAININNAT

Personoitu bonusmatkahaku kanta-asiakkaille

Asiakas: Tallink Silja

Tekijät: Qvik, Trinidad Wiseman, Tallink Silja

.

S.E.D.I. – Search for Engineer’s Digital Intelligence

Asiakas: Nitor

Tekijät: Oy Tehtaankatu Ab, Nitor, superlatiivi, Pablo Films, Netprofile Finland

VOITTAJA

K-Ruoka – jotta innostuminen olisi onnistuminen lautasella

Asiakas: Kesko

Tekijät: Kesko, Reaktor, Futurice

Paras pienen budjetin verkkopalvelu

KUNNIAMAININTA

Balansia Films

Asiakas: Balansia Films

Tekijät: Bildy

VOITTAJA

Adventtikalenteri.fi

Asiakas: Suomen Partiolaiset ry

Tekijät: Into-Digital

Paras mobiilipalvelu

KUNNIAMAININNAT

VR Matkalla

Asiakas: VR

Tekijät: Nordkapp, VR, Polarspin, Futurice, Netlight, Accenture

.

Nordea Mobile: Delight and empower

Asiakas: Nordea Bank

Tekijät: Nordea Bank

VOITTAJA

Terveystalo Oma Terveys – Your health in your hands

Asiakas: Terveystalo

Tekijät: Futurice, Solita, Terveystalo, Tietotalo, Ninchat, Knowit

Paras datan käyttö

KUNNIAMAININTA

Tekoälysovellus vie kirurgin työn tulevaisuuteen

Asiakas: Tekonivelsairaala Coxa

Tekijät: Solita

VOITTAJA

K-Ostokset

Asiakas: K-ryhmä

Tekijät: 8-bit-sheep, K-ryhmä, Reaktor, Futurice, Columbia Road

Paras Design

KUNNIAMAININNAT

Selviytyneiden galleria

Asiakas: MIELI Suomen Mielenterveys ry

Tekijät: Bob the Robot Engage, Bob the Robot Pictures, Veikko Kähkönen Photography, Manifesto, Splay One

.

Varjo VR-1: Let there be sight

Asiakas: Varjo

Tekijät: 20/20 Helsinki, VS Service, Post Control, Anton Sucksdorff, Liisa Vääriskoski, Jani Saajanaho, Reason, FLC Helsinki

.

Compensate

Asiakas: Compensate

Tekijät: Compensate, Werklig, Kallan & Co, Hellon, Ansse Rastivo, Koski Syväri, Rakastaja Robert, SEK, Cocoa, Simo Ahava, Hopkins, Frantic

VOITTAJA

Ilmastokynä

Asiakas: Helsingin Sanomat

Tekijät: TBWA\Helsinki, Helsingin Sanomat

Paras toteutus

KUNNIAMAININNAT

Nemus Futurum

Asiakas: Metsä Group

Tekijät: MKTG Finland, Great Apes

.

Ilmastokynä

Asiakas: Helsingin Sanomat

Tekijät: TBWA\Helsinki, Helsingin Sanomat

.

Roche – Saaran kaksi elämää

Asiakas: Roche

Tekijät: Miltton, Otto tuotanto, Evermade

.

VOITTAJA

Varjo VR-1: Let there be sight

Asiakas: Varjo

Tekijät: 20/20 Helsinki, VS Service, Post Control, Anton Sucksdorff, Liisa Vääriskoski, Jani Saajanaho, Reason, FLC Helsinki

Paras palvelumuotoilu

KUNNIAMAININTA

Aamusadut. Lapsille, joille päivä on yötä pelottavampi.

Asiakas: AAMU Suomen Lasten Syöpäsäätiö

Tekijät: N2 Marketing, Otava, Miracle Sound

VOITTAJA

Lipunmyyntiautomaatti – Uuden sukupolven ostokokemus

Asiakas: VR

Tekijät: Qvik, Nordkapp, Fjord, Futurice, Accenture

Paras käyttökokemus

KUNNIAMAININTA

VR Matkalla

Asiakas: VR

Tekijät: Nordkapp, VR, Polarspin, Futurice, Netlight, Accenture

VOITTAJA

Nordea Mobile: Delight and empower

Asiakas: Nordea Bank

Tekijät: Nordea Bank

Innovatiivisin teknologian käyttö

KUNNIAMAININNAT

Helen Kiinteistövahti

Asiakas: Helen

Tekijät: Motley

.

Ilmastokynä

Asiakas: Helsingin Sanomat

Tekijät: TBWA\Helsinki, Helsingin Sanomat

VOITTAJA

Volvo x Varjo XR-1: Pave the Way

Asiakas: Varjo

Tekijät: 20/20 Helsinki, Life in the city, Reason, Johan Snell

Paras somekampanja

KUNNIAMAININNAT

Selviytyneiden galleria

Asiakas: MIELI Suomen Mielenterveys ry

Tekijät: Bob the Robot Engage, Bob the Robot Engage, Bob the Robot Pictures, Veikko Kähkönen Photography, Manifesto, Splay One

.

Älä anna somen sokaista

Asiakas: Elisa

Tekijät: Bob the Robot, Bob the Robot Pictures, Veikko Kähkönen Photography, Carat Finland

.

Sweet Suite

Asiakas: Valio

Tekijät: SEK, Studio Plenty, Dagmar

VOITTAJA

Year in Clarion

Asiakas: Clarion Hotels

Tekijät: Ping Helsinki, Miltton

Paras somepresenssi

KUNNIAMAININNAT

<ei myönnetä>

VOITTAJA

Kukaan ei ollut kasvisten puolella

Asiakas: Satokausikalenteri

Tekijät: Satokausi Media

Paras vaikuttajamarkkinointi

KUNNIAMAININNAT

Älä anna somen sokaista

Asiakas: Elisa

Tekijät: Bob the Robot, Veikko Kähkönen Photography, Carat Finland

.

Pidä Pääsi 24h – Miten nuorille saatiin kypärä päähän

Asiakas: Liikenneturva

Tekijät: Dagmar Stories, United Screens, Dagmar

.

Loftit liikkuu!

Asiakas: EKE-Rakennus

Tekijät: WTD Media

VOITTAJA

Sweet Suite

Asiakas: Valio

Tekijät: SEK, Studio Plenty, Dagmar

Paras digitaalinen sisältömarkkinointi

KUNNIAMAININNAT

Selviytyneiden galleria

Asiakas: MIELI Suomen Mielenterveys ry

Tekijät: Bob the Robot Engage, Bob the Robot Pictures, Veikko Kähkönen Photography, Manifesto, Splay One

.

Creative Essence

Asiakas: Mirum Agency

Tekijät: Mirum Agency, Koski Syväri

VOITTAJA

Haikuilijat – IG-heimon luominen

Asiakas: Haiku Sushi

Tekijät: Insait

Tuloksellisin kasvumarkkinointi

KUNNIAMAININNAT

<ei jaettu>

VOITTAJA

FaktaNet Liven miljoonan euron kasvuloikka

Asiakas: RPT Docu

Tekijät: Truly Agency

Paras kampanja

KUNNIAMAININNAT

Selviytyneiden galleria

Asiakas: MIELI Suomen Mielenterveys ry

Tekijät: Bob the Robot Engage, Bob the Robot Pictures, Veikko Kähkönen Photography, Manifesto, Splay One

.

Kuka siin netis on? Vuoden ainoa viraali

Asiakas: Telia Finland

Tekijät: TBWA\Helsinki, Lucy Loves Stories, OMD Finland

VOITTAJA

Roche – Saaran kaksi elämää

Asiakas: Roche

Tekijät: Miltton, Otto tuotanto, Evermade

Paras verkkomainos

KUNNIAMAININNAT

Älä anna somen sokaista

Asiakas: Elisa

Tekijät: Bob the Robot, Bob the Robot Pictures, Veikko Kähkönen Photography, Carat Finland

.

Lidl Stingy Feat. Nuari Eno: Suomen kesä

Asiakas: Lidl Suomi

Tekijät: Folk Finland, Directors Guild, Virta Media

VOITTAJA

Markku ja Johannes

Asiakas: Pohjola Vakuutus

Tekijät: hasan & partners, hasan motion, D8 Production, Filmo, ToinenPHD

Paras digitaalinen ulkomainos

KUNNIAMAININTA

Jokaisen Prisma.

Asiakas: HOK-Elanto

Tekijät: TBWA\Helsinki, Heku, Carat Finland

VOITTAJA

Tallinn Holiday Album – Instagram feed on the streets

Asiakas: Finavia

Tekijät: TBWA\Helsinki, Imagine\TBWA, Dagmar

Tuloksellisin kampanja

KUNNIAMAININNAT

Fazer Tutti Frutti – Täysin luonnollista

Asiakas: Fazer Makeiset

Tekijät: Kurio, Juha Ilmari Laine, Dagmar

.

Kuka siin netis on? Vuoden ainoa viraali

Asiakas: Telia Finland Oy

Tekijät: TBWA\Helsinki, Lucy Loves Stories, OMD Finland

VOITTAJA

#MeHalutaanTero

Asiakas: Leadoo Marketing Technologies

Tekijät: Leadoo Marketing Technologies