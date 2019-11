Lukuaika noin 1 min

Lapin kuumimman matkailusesongin aikaan järjestettävä muotoilutapahtuma Arctic Design Week laajenee messuiksi, jotka järjestetään Rovaniemellä 20.-21.3.2020, Rovaniemen Kehitys tiedottaa.

Messujen nimeksi tulee Ääri ja sen järjestäjä on Pohjois-Suomen Messut. Kävijätavoite muotoiluviikolle oli alun perin 15 000 ihmistä, mutta tavoitetta ei ole päivitetty tiistai-iltana tehdyn messupäätöksen jälkeen, Rovaniemen Kehityksen tuottaja Taina Torvela kertoo. Myyntitapahtuman kanssa kävijöitä odotetaan tulevan ainakin 20 000.

Päätös messuista on tapahtunut niin vauhdilla, ettei edes paikka ole vielä tiedossa. Messupaikaksi kaavaillaan kauppakeskusta, jossa on riittävästi tilaa ja vaihtoehtoja on tällä hetkellä kaksi.

"Sen verran voin paljastaa, että se on Lordin aukion välittömässä läheisyydessä”, Torvela sanoo.

Näytteilleasettajien hakuakaan ei vielä ole käynnistetty, mutta ensimmäinen on jo ilmoittautunut. Hän on rovaniemeläistynyt Tea Latvala, jonka muotoiluyritys Teatiamo tunnetaan puisista hieromasauvoistaan.

”Tällaista myyntitapahtumaa on Rovaniemelle kaivattu. Arktinen muotoilu on kansainvälisestikin kiinnostavaa. Se on ansainnut oman näyttelyareenansa ja oikeutetusti sen tapahtuma-areena on Rovaniemi”, Twitterissä itseään dildodiileriksi tituleeraava Latvala kommentoi tiedotteessa.

Maaliskuun 16. päivänä alkava ADW järjestetään ensi vuonna 12. kerran. Myyjiä messuille haetaan 1.12. alkaen Pohjois-Suomen Messujen verkkopalvelussa.