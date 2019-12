Lukuaika noin 1 min

M&M julkaisee sivustollaan useita säännöllisesti ilmestyviä blogeja ja lisäksi vierasblogeja. Blogeissa on tänäkin vuonna käsitelty niin ajankohtaisia ilmiöitä kuin ajattomiakin aiheita.

Vuoden 2019 luetuin blogiteksti M&M:n sivuilla on mainostoimisto Mirumin luovan suunnittelijan Elina Kettusen kirjoittama Vitutus on kestävää kehitystä. ”Usein vasta vitutuksen tultua osaksi tunnerepertuaaria alkaa tapahtua”, Kettunen kirjoittaa kesäkuussa julkaistussa blogitekstissään.

Myös painetun M&M-lehden puolella tänä vuonna kolumnistina aloittanut Kettunen hallitsee kuvitteellista blogiklikkausten palkintokoroketta itse asiassa yksin. Vuoden toiseksi ja kolmanneksi luetuimmat blogit ovat hänen kirjoittamansa Copywriterin tuskan parahduksia vol 2 ja Ruikuttaja on maailman yleisin loinen. Näistä ensiksi mainittu on nimensä mukaisesti jatko-osa vuoden 2018 luetuimmalle M&M-blogitekstille Copywriterin tuskan parahduksia. Kummassakin tekstissä tuskan parahduksia aiheuttavat erinäiset tavat käyttää suomen kieltä.

Vuoden ahkerin M&M-bloggaaja on mainostoimisto Folkin toimitusjohtaja Tommi Laiho, jonka blogi Laihon klinikka ilmestyy säännöllisesti maanantaisin. Yksittäisistä Laihon blogiteksteistä luetuin on tänä vuonna ollut työhyvinvointia ja työuupumusta käsittelevä teksti, jonka Laiho on otsikoinut Kun työelämässä mikään ei tunnu enää miltään tai vain pahalta. ”Monessa tapauksessa työuupumus ja työssä huonosti jaksaminen voitaisiin kokonaan ehkäistä tai hoitaa. Se vaatisi esihenkilön hereillä oloa ja keskustelua. Työntekijältä se vaatisi vähän rohkeutta kertoa omista tunteistaan eli vastuunottoa omasta olostaan”, Laiho kirjoittaa.