Lukuaika noin 4 min

Oriflame Cosmetics on yksi maailman johtavista suoramyyntialan kosmetiikkayrityksistä. Ruotsissa vuonna 1967 perustettu yritys rantautui Suomeen 50 vuotta sitten.

Ajatus kosmetiikan suoramyynnistä tuo helposti mieleen 90-luvun kotiäitien illalliskutsut, joissa esitellään tuotteita kutsuvieraille, mutta se on vain pieni osa kokonaisuutta nykyään, kertoo Oriflame Suomen toimitusjohtaja Henrik Grannas.

”Meidän liiketoimintamallissamme virtuaalinen ja fyysinen maailma sulautuvat yhteen. Loppuasiakas voi saada henkilökohtaista palvelua samaan aikaan, kun hän toimii digitaalisessa maailmassa”, Grannas kertoo M&M:lle.

Suomessa noin 10 000 kauneuskonsulttia, Oriflamen sanoin brand partneria, käy aktiivisesti kauppaa somessa ja verkkokaupassa. Koronakevään aikana uusien kauneuskonsulttien määrä on moninkertaistunut. Ilmiön taustalla on Grannasin mukaan muutamakin tekijä.

Oriflame on investoinut digitaalisiin kanaviin määrätietoisesti jo ennen koronaviruksen aiheuttamaa pandemiaa. Lisäksi poikkeusaika on saanut suomalaiset kiinnostumaan uudenlaisista ostamisen kokemuksista.

”Tässä on useampi asia, joka sataa meidän laariimme. Keskeinen asia on työelämän murros. Monet haluavat olla mikroyrittäjiä tai ansaita lisätuloja. Kauneuskonsultin työ on salamannopeaa aloittaa ja halutessaan myös lopettaa. Työtä voi tehdä missä vain, kotona tai miksei Balilla, jos niin haluaa. Lisäksi suurin osa tekee tätä työtä sivubisneksenä jonkin muun työn ohessa”, Grannas kertoo.

Yhteistyömallissa Oriflame mahdollistaa yrittäjän, freelancerin tai yksityishenkilön liiketoiminnan vastaten digitaalisista palveluista, tuotteista, designista, brändistä, logistiikasta sekä tuotekehityksestä. Kauneuskonsultin tehtäviin kuuluvat myyntityön ohella brändin ja yrityksen arvojen edustaminen.

Myyntityöstä iso osa tapahtuu digitaalisesti suosituimpien sosiaalisen median kanavien, kuten Instagramin ja Facebookin, kautta. Lisäksi työnkuvaan kuuluvat välillä myös perinteiset esittely- ja myyntikeikat.

Uusi kauneuskonsultti saa aloittaessaan käyttöönsä Oriflamen kautta muun muassa oman verkkokaupan sekä kokonaisvaltaisen koulutuksen.

”Tässä työssä on mahdollisuus kehittää itseään, mikä on monelle hyvin tärkeää. Monilla brand partnereilla on pieni oma tiimi, jota he johtavat. Tätä kautta he saavat kokemusta johtamisesta, myynnistä ja monesta muusta tärkeästä asiasta, joka on hyödyksi myös muussa työssä.”

Henkilökohtaista asiakaspalvelua etänä

Koronaviruksen aiheuttama pandemia ja sitä seurannut poikkeustilanne on vaikuttanut monien ihmisten kulutustottumuksiin. Verkkokauppa on kasvattanut suosiotaan niin Suomessa kuin muuallakin.

Kauneuskonsultin työssä kohtaaminen asiakkaan kanssa muistuttaa olennaisesti niitä lukuisia kohtaamisia, joita asiakkaiden ja myyjien välillä on vuosien saatossa tapahtunut esimerkiksi Stockmannin alakerran kosmetiikkaosastolla. Isoin ero on lähinnä siinä, etteivät myyjä ja asiakas tapaa toisiaan fyysisesti.

”Kokemuksen voi rakentaa aivan samalla esimerkiksi Instagramissa tai Facebookissa pidettävän livestriimin kautta. Brand partner esittelee tuotteita, kertoo niiden ominaisuuksista ja näyttää, miten hän käyttää niitä itse. Näin on myös mahdollista tavoittaa iso joukko ihmisiä yhtä aikaa”, Grannas toteaa.

Etänä ostopäätöksen tekemättä jättäminen on Grannasin mukaan sosiaalisesta näkökulmasta helpompaa kuin fyysisen kohtaamisen yhteydessä. Siksi kokemus voi olla asiakkaan näkökulmasta jossain määrin rennompi.

”Asiakas voi lykätä ostopäätöstä ja tarvittaessa olla vaikka puhelimitse tai somen kautta yhteydessä kauneuskonsulttiin jälkikäteen. Me kaikki tiedämme, ettei kenenkään ole helppoa muuttaa vanhoja tapoja. Siksi uusille asiakkaille tulee tarvittaessa antaa aikaa.”

Vaikka koronakevät on vauhdittanut kulutuskäyttäytymisen muutosta, Grannas korostaa, että iso merkitys on myös ruotsalaisen emoyhtiön digitaalisiin kanaviin tekemillä reippailla investoinneilla viime vuosien aikana.

”Ilman olemassa olevia työkaluja emme olisi hyötyneet poikkeustilanteesta. Nyt kun ihmiset ovat löytäneet tämän mallin, saamme mukaan entistä enemmän uusia nuoria ihmisiä, joille some on ennestään tuttu.”

Viime kuukausien positiivisesta kehityksestä johtuen Oriflame Suomi ennakoi kasvua kuluvalle vuodelle. Vielä alkuvuodesta arvio oli, että liikevaihto laskisi.

”Korona on toiminut kiistatta triggerinä, mutta vielä tärkeämpää on pinnan alla pidempään kytenyt ihmisten käyttäytymisen muutos. Ja etenkin nuorten innostus kokeilemaan mikroyrittäjyyttä. Uskon, että näemme eräänlaisen lumipalloefektin. Positiivinen ilmiö ruokkii itse itseään”, Grannas sanoo.

Oriflame Suomen viime vuoden tilinpäätös ei ole vielä valmis. Vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli 9,8 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan voitto oli 658 000 euroa. Liikevoittoprosentti oli 6,5 % ja yhtiön omavaraisuusaste 45 %.