Yhtiön uusien osakkaiden joukossa on useita nimekkäitä tekijöitä, kuten keskustelua herättävistä aiheistaan tunnettu toimittaja Ina Mikkola, mediatalo Basson perustaja Jan Zapasnik, mainosalan konkari Jari Ullakko sekä vastuullisuusvaikuttaja ja toimittaja Noora Shingler.

Shingler tuo myös suositun Kemikaalicocktail-mediansa osaksi Måndagia. Uusi media saa nimekseen NU.

Uusi koalitio Måndag + NU tähtää yritysten, brändien ja julkisen sektorin kokonaisvaltaisempaan auttamiseen vastuullisuuteen ja ihmisoikeuksiin liittyvissä, toisinaan poliittisissakin kysymyksissä.

Yhtiön toimitusjohtaja Zapasnik toteaa, että vastuu oikeudenmukaisemman maailman rakentamisesra tarjoutuu nyt yrityksille, järjestöille ja jopa yksittäisille vaikuttajille, joilla on kyky muuttaa maailmaa nopeastikin.

”Aktivismi ei ole enää vain yksilön etuoikeus, vaan tänä päivänä myös brändien velvollisuus, jossa on valtava potentiaali.”

”Viher- ja sosiaalipesu tulee vain lisääntymään. Siksi ainoa tapa yrityksille ja yhteisöille olla uskottavasti vastuullinen on olla täysin läpinäkyvä, tai haluta tulla sellaiseksi”, Zapasnik kommentoi tiedotteessa.

Laajan verkostonsa kautta myös kansainväliseksi tekijäksi kasvavan Måndagin uusia avauksia nähdään syksyllä ja alkuvuodesta 2021.

Yhtiö on tullut aiemmin tunnetuksi erityisesti kansainvälisestä työstään Afganistanissa ja Irakissa Ulkoministeriön kanssa, Martti Ahtisaaren perustaman konfliktinratkaisujärjestö CMI:n Lennonit-rauhanlähettiläistä, kansainvälistyvästä Allas Sea Pool -hankkeesta sekä suosituista Maata Pitkin -matkamessuista, jotka on toteutettu yhdessä tapahtuman työryhmän kanssa.

Måndagin tärkeä tavoite on myös herättää NU-median kautta keskustelua yrityksen ydinteemoista. Kemikaalicocktailista tuttujen eko- ja terveyskysymysten rinnalle nousevat jatkossa Måndagin ytimestä kumpuavat yhteiskunnalliset ja ihmisoikeudelliset aiheet sekä bisnes ja kulttuuri.

“Noora on tottunut luomaan puheenaiheita ja on upeaa, että hän lähti ideaan mukaan, koska Kemikaalicocktail on maamme pioneeriblogeja ja Noora itse yksi arvostetuimpia bloggaajia”, yhtiön perustaja Arto Sivonen toteaa.

Noora Shingler kertoo miettineensä jo muutaman vuoden ajan, miten ja kenen kanssa NU-median kasvattaminen kannattaisi tehdä.

”Yhteydenotto Måndagin suunnasta tuli täydelliseen saumaan, enkä tarvinnut montaa tapaamista vakuuttuakseni, että yhteistyömme on täydellinen match. Pidän paljon asenteesta, josta kertoo jo toimiston nimikin: maailma muuttuu maanantaisin, ei vain juhlapuheissa.”, Shingler sanoo.