AD:t Ari Kivi ja Toni Salminen ovat perustaneet Turkuun uuden luovan toimiston, joka kantaa nimeä Uusi Studio.

Toni Salminen on viime aikoina työskennellyt Helsingissä muun muassa Hasan & Partnersilla ja Ivalo Creative Agencyssa, Ari Kivi taas on toiminut yrittäjänä.

Kivi on vuosien varrella palkittu muun muassa kahdella Vuoden Huiput -kullalla. Salminen taas on alan nouseva kyky, joka palkittiin viime kesänä Cannes Young Lions -hopealla.

Toistaiseksi toimiston vahvuus on kaksi henkilöä, mutta tulevaisuudessa todennäköisesti enemmän, Ari Kivi kertoo.

”Visiomme tosin ei ole kasvaa suureksi, vaan haluamme pitää toimiston ketteränä, työn tason aina korkeana ja kokonaisuuden hallittuna”, Kivi kertoo M&M:lle.

Toimisto tarjoaa asiakkailleen markkinoinnin konseptien lisäksi myös vahvaa designosaamista. Uusi Studio haluaakin profiloitua premiumtason toimistona etenkin Turussa, mutta myös koko Suomen mittakaavassa.

”Emme näe rajoja mainonnan ja designin suhteen. Meille visuaalisuus on olennainen osa kaikkea tekemistä, ja haluammekin tuoda suomalaiselle markkinoinnin kentälle omalta osaltamme ripauksen lisää skandinaavista estetiikkaa”, kertoo Salminen.

Kyseessä on sekä design- että mainostoimisto. Ari Kiven mukaan Uuden Studion yksi oleellinen erottuvuustekijä onkin se, että perustajakaksikko on työuriensa aikana tehnyt niin mainontaa, visuaalisia identiteettejä kuin vaikkapa pakkaussuunnittelua menestyksekkäästi.

”Me emme ole pelkästään mainostoimisto, emmekä pelkästään designtoimisto, vaan ennen kaikkea mainos- ja designtoimisto. Useinhan alalla profiloidutaan jompaankumpaan, ja hyvä niin, jos toinen puoli ei ole hallussa”, toteaa Kivi.

Visuaaliset elementit ovat kaksikon mukaan pitkälti keihäänkärki, jonka yrityksen asiakas näkee. Tätä kautta on mahdollista luoda helposti erottuutta ja kilpailuetua suhteessa oman alan kilpailijoihin.

”Toki pitää ymmärtää konteksti ja olla syvällä siinä mitä yritys edustaa ja haluaa olla, ja rakentaa maailma sen pohjalta”, Kivi toteaa.

Kivi kertoo aiemmin uransa aikana puhuneensa suunnittelijan vastuusta. Tällä hän viittaa kaikkialla näkemämme mainonnan estetiikkaan.

”Mainontaa on vaikkapa katukuvassa kaikkialla, joka puolella. Miksi sen pitää useimmiten olla niin rumaa? Kyllä oikeasti pystytään tekemään esteettisempää, vaikka mainostettaisiin vessanpönttöjä, ihan varmasti, ja sitä me teemme omalta osaltamme.”

Turussa on optimistinen ilmapiiri

Turku on kaksikon mukaan asemapaikkana varsin mainio. Se sijaitsee lähellä Helsinkiä mutta samalla hieman sivussa. Tämä antaa mahdollisuuden katsoa asioita muustakin kuin kehä kolmosen sisäpuolisesta perspektiivistä.

Lisäksi yleinen positiivinen taloustilanne Lounais-Suomessa telakoineen ja autotehtaineen on positiivinen asia. Vaikka toimiston asiakaskunta rakentuu alalle normaalin tavan mukaan ympäri Suomen, lähellä on paljon potentiaalia ja isoakin toimijaa.

”Täällä on erittäin hyvä pössis ja energiataso. Suuri visiohan täällä on olla mainosalalla Suomen Göteborg, jonka jo viisi vuotta sitten menin Vuoden Mainos -gaalan lavalla mikkiin julistamaan. Täällä on hyvin optimistinen ilmapiiri, aika svedu voisi sanoa”, kiteyttää Ari Kivi.

Toimisto sijaitsee Turun jokirannassa Manillan vanhassa kulttuuritehtaassa. Uuden Studion asiakkaita ovat muun muassa Helkama ja HifiStudio.

Viime viikolla toimisto noteerattiin Vuoden Huiput -kilpailussa shortlistauksella.

”Rimamme on korkealla ja tavoittelemme totta kai palkintoja, mutta ne eivät ole itseisarvo. Meille tärkeintä on asiakkaidemme myynnin kasvattaminen. Tosin usein nämäkin kyllä kulkevat käsi kädessä”, kertoo Kivi.

Helmikuun alussa perustetulla toimistolla ei luonnollisesti ole vielä liikevaihtoa. Taikauskoisena ja karmaan uskovana Kivi ei halua sanoa tavoitteita ääneen missään asiassa, vaan pitää ne pinnan alla intuitiivisena.

”Olen nähnyt paljon henkseleiden paukuttelua, jonka jälkeen ollaan pyörähdetty mersulla motarilla kallioleikkaukseen.”

”Bisneksen pitää tietysti olla kannattavaa. Vuoden päästä asiakastiedosta näkee, oliko liikevaihto 200 000 euroa vai jotain ihan muuta”, kiteyttää Kivi.