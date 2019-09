Enni Rukajärvi on toiminut kaurapohjaisten Aito-tuotteiden brändilähettiläänä syksystä 2017 alkaen.

Kauratuoteperhe Kaslink Aito ja lumilautailija Enni Rukajärvi haastavat kaikki Suomen peruskoululuokat liikkumaan luonnossa ja kertomaan luokan omia luontotarinoita. Koulukilpailun voittajaluokka pääsee kevättalvella talviurheilumatkalle Rukalle yhdessä Enni Rukajärven kanssa.

Haasteen tavoitteena on kannustaa koululaisia liikkumaan luonnossa niin koulupäivien aikana kuin vapaa-ajallakin. Luokat voivat osallistua kilpailuun vapaamuotoisilla, sähköisillä hakemuksilla, joissa kerrotaan, millä tavoilla luonto on ollut mukana oppilaiden elämässä esimerkiksi oppitunneilla tai harrastuksissa. Kilpailu on avoin kaikille Suomen peruskoulujen 1.–9. luokille.

”Meillä on Suomessa upea luonto, jonka puhtaat ja laadukkaat raaka-aineet ovat arvostettuja myös maailmalla. Luontoa ei kuitenkaan saa pitää itsestäänselvyytenä. Haluamme haasteella muistuttaa luonnon kauneudesta ja siitä, että valinnoillamme voimme auttaa luontoa säilymään myös seuraaville sukupolville”, kertoo Kaslinkin markkinointi- ja viestintäjohtaja Susanna Kallio.

Kallio kertoo M&M:lle, että kampanjan ensisijainen tavoite on saada lapset ja nuoret liikkumaan enemmän luonnossa, nauttimaan siitä ja ymmärtämään luonnon merkityksen sekä sen, että luonnon säilyttäminen edellyttää vastuullisia valintoja.

”Samalla totta kai haluamme auttaa kuluttajia löytämään hyviä vaihtoehtoja, joilla omaa hiilijalanjälkeä pystyy pienentämään. Kasvipohjaiset tuotteet ovat oivallinen vaihtoehto”, Kallio sanoo.

Haasteen taustalla ovat Aito-tuoteperheen brändilähettilään Enni Rukajärven lapsuuden muistot koulun hiihtoretkistä metsään ja liikuntatuntien suunnistusrasteille. Rukajärven kylän metsät, vaarat ja järvimaisemat tulivat tutuksi ensin leikeissä kavereiden kanssa, sen jälkeen lumilauta kainalossa.

”Olen aina tykännyt olla luonnossa, ja parhaat koulumuistotkin liittyvät kavereiden kanssa ulkona olemiseen. Toisinaan matikantunti vaihtui lennosta liikuntatunniksi ja hiihtolenkiksi, jos ulkona oli hyvä sää. Haluan kannustaa lapsia ja nuoria liikkumaan luonnossa, koska siitä on tullut minulle aina hyvä mieli”, Enni Rukajärvi kertoo tiedotteessa.

Kallio kertoo, että kampanjan on tehnyt Kaslinkin oma markkinointitiimi. Kampanjan budjettia hän ei paljasta.

”Isoin kuluerä on leirikoulun tarjoaminen voittajaluokalle Rukan maisemissa. Kampanja on myös yksi osa yhteistyötämme Enni Rukajärven kanssa”, Kallio sanoo.

Näkyvyyttä kampanja saa lähinnä sosiaalisessa mediassa.

Tuloksellinen yhteistyö brändilähettilään kanssa jatkuu

Enni Rukajärvi on toiminut kaurapohjaisten Aito-tuotteiden brändilähettiläänä syksystä 2017 alkaen. Kuluneiden kahden vuoden aikana Rukajärvi on näkynyt laajasti Aito-brändin tekemisessä eri kanavissa. Yhteistyöhön on kuulunut muun muassa mainoskampanja Mielensäpahoittaja-hahmon kanssa sekä Talviystävällistä ruokaa -kampanja. Pyeongchangin olympiapronssin kunniaksi Rukajärvi suunnitteli Aito-tuoteperheeseen oman tuotteen Aito Kauravälipala Hillan, jonka tuotosta Kaslink lahjoitti osan nuorisolumilautailun tukemiseen.

”Meille oli selvää, että haluamme jatkaa erinomaista yhteistyötä Ennin kanssa. Aito-brändin tunnettuus on kasvanut yhteistyön aikana nollasta 33 prosenttiin, ja tässä Ennillä on ollut erittäin tärkeä rooli. Olemme työskennelleet yhdessä molemmille tärkeiden arvojen, vastuullisuuden, luonnon ja kestävän kehityksen puolesta, ja tätä työtä haluamme ehdottomasti jatkaa”, Kallio kertoo.

Rukajärvi kertoo tiedotteessa päässeensä yhteistyön kautta edistämään itselleen tärkeitä asioita.

”Keräsimme muun muassa Kaslinkin kanssa Hope ry:lle liikuntavälineitä vähävaraisille lapsille. Yhteistyön myötä olen myös päässyt tekemään ihan uudenlaisia asioita. Enpä olisi osannut arvata, että jonain päivänä istuisin Mielensäpahoittaja-hahmoa näyttelevän Heikki Kinnusen kanssa Nuuksiossa pölkyn päällä juomassa kahvia ja keskustelemassa kaurajuomasta!”