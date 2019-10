Lukuaika noin 4 min

Suomalainen puheentunnistusteknologiaan keskittyvä startup Speechgrinder ja erilaisten tilojen ja ympäristöjen 3d-mallintamiseen erikoistunut virtuaalitodellisuusyhtiö ZOAN ovat rakentaneet yhdessä demon, jossa yhdistetään puheentunnistusta ja virtuaalitodellisuuden sekä lisätyn todellisuuden ympäristöjä.

Ensimmäisessä palvelussa käyttäjä voi liikkua virtuaalisessa asunnossa ja vaihtaa sen sisustusta puheellaan. Esimerkiksi käyttämällä äänikomentoja "vaihda seinän väri keltaiseksi" tai "poista kirjahylly". Palvelua voi käyttää asuntojen myynnin tai remontoinnin apuna, kertoo Speechgrinderin CEO ja perustaja Otto Söderlund.

”Puheohjaus on monissa tilanteissa luontevin tapa kommunikoida koneiden kanssa. Erityisen luontevaa puheen käyttäminen on, kun käyttäjä ei voi käyttää käsiään. Esimerkiksi kirjoittaminen on erittäin vaikeaa virtuaalilasit päässä, jolloin puhuminen voi olla jopa ainoa käyttökelpoinen tapa syöttää tekstiä. Siksi puheohjaus ja VR/AR on erityisen hyvä yhdistelmä”, Söderlund kertoo M&M:lle.

Kiinteistönvälityksen lisäksi käyttökohteita virtuaalitodellisuuden, lisätyn todellisuuden sekä puheentunnistuksen yhdistämiselle löytyy esimerkiksi teollisuudesta, jossa teknologioita voidaan käyttää työntekijöiden kouluttamiseen haastavissa ympäristöissä, kuten lentokentillä.

”Myös datan visualisointi on käyttökohde, jossa VR on jo osoittanut hyödyllisyytensä ja jonka käytettävyyttä puheentunnistuksen avulla voidaan parantaa”, toteaa Söderlund.

Projektijohtaja Sami Heinonen ZOANilta kertoo, että lähtökohta puheentunnistuksen hyödyntämiselle on tuottaa mahdollisimman intuitiivisia virtuaalikokemuksia.

”Ihmiselle ei tarvitse opettaa käsien ja puheen käyttöä normaalissa vuorovaikutustilanteessa, mutta erilaisten monimutkaisten kädessä pidettävien virtuaaliohjaimien opettelu on usein turhan monimutkaista ja aikaa vievää.”

Ääniohjaus voi tukea virtuaalitodellisuuden kokemusta monin tavoin. Sami Heinosen mukaan hyvä esimerkki tästä on tilanne, jossa virtuaalitodellisuudesta entuudestaan tietämättömälle henkilölle laitetaan silmät peittävät virtuaalitodellisuuslasit päähän.

”Tämän jälkeen annetaan monimutkaiset ohjaimet käteen. Harva muistaa miltä kädessä pidettävät ohjaimet näyttivät. Tähän totutteluun tuhrautuu usein itse kokemuksen ensimmäinen merkittävä ensikokemus, arvokkaat alkuminuutit”, havainnollistaa Heinonen.

Puheentunnistus, kontekstin ymmärtävä keinoäly sekä aistien multimodaalisuus yhdessä tuovat kokemuksien kehittäjille laajan työkalupakin.

Tällä tarkoitetaan Heinosen mukaan esimerkiksi sitä, että osoittamalla sormella tai katsomalla tiettyä asiaa virtuaalikokemuksessa keinoäly ymmärtää mistä yksittäisestä asiasta tai esineestä on kyse. Tämän taas mahdollistavat uudet teknologiat, jotka tunnistavat ihmisen käsien asennon ja silmien katseen suunnan.

”Visio on tuottaa sellaisia kokemuksia, missä ihminen voi vapaasti keskustella keinoälyn kanssa, auttamaan esimerkiksi suunnitteluprosesseissa, oppimiskokemuksissa ja vastailemaan markkinoitavan tuotteen lisäominaisuuksiin liittyvissä kysymyksissä. Käytännössä siis madaltaa kynnystä ihmisen ja datan vuorovaikutukselle ja tekee siitä tuottavaa”, Heinonen kiteyttää.

“Parhaat kokemukset syntyvät aisteja yhdistelemällä. Esimerkiksi digitaalisen ruokakorin suunnittelussa ostosten valitseminen on helpointa tehdä puhumalla, mutta tuotteiden muokkaaminen taas on näppärintä osoittamalla kyseistä tuotetta kosketusnäytöllä”, Otto Söderlund havainnollistaa.

Lupaavat kasvunäkymät

Speechgrinderillä on tällä hetkellä noin 12 työntekijää. Toimitusjohtaja Söderlundin mukaan yritys kasvaa nopeasti ja aikoo rekrytoida vielä tänä vuonna ainakin pari työntekijää.

Liikevaihtoamme yritys ei tässä vaiheessa kommentoi, koska palvelu on vielä testivaiheessa.

”Tavoitteenamme on rakentaa maailman paras luonnollisen puheen ymmärtämisen työkalupaketti kehittäjille. Siksi haluamme, että alustamme suosio myös kasvaa nopeammin kuin tämän hetken puheentunnistuksen johtajien, kuten Amazonin, Googlen ja Applen”, Söderlund kertoo.

ZOANin viime vuoden liikevaihto oli 1,1 miljoonaa euroa ja toimitusjohtaja Miikka Rosendahlin mukaan näyttää siltä, että se tuplataan tänä vuonna.

Yritys on voitollinen, ja henkilöstön kokonaisluku on tällä hetkellä reilut 40 henkeä, josta osa on osa-aikaisia. Henkilöstöstä puolet työskentelee Suomen ulkopuolella.

Rosendahlin mukaan kasvunäkymät ovat erittäin hyvät. Hän kertoo, että monissa b-to-b-yrityksissä on jo siirrytty virtuaaliteknologian kokeiluista oikeisiin projekteihin ja yrityksissä ymmärretään teknologian mukanaan tuomat hyödyt myös toimintojen tehostamisessa, kuten esimerkiksi koulutuksessa.

”Myös kuluttajapuolella virtuaalisisältöjen kysyntä kasvaa, kun laitteet paranevat ja esimerkiksi 5G mahdollistaa isojen datamassojen nopean lataamisen. Emme ole pelkkä VR-tuottaja vaan pyrimme strategiseen kumppanuuteen”, kertoo Rosendahl.

Suomessa ZOANin kumppaneihin lukeutuvat muun muassa Finnair, Nokia, Kone ja kehittämistään VR-laseista tunnetuksi tullut teknologiayritys Varjo

”Lisäksi kiinteistöalan tuotteiden myynti on käynnistynyt USA:ssa ja Australiassa. Olemme tänä vuonna voittaneet kaksi kansainvälistä palkintoa, jotka ovat tuoneet meille paljon mainetta Suomen rajojen ulkopuolella. Meille myös hakee töihin erittäin lahjakkaita 3D-artisteja ympäri maailman”, summaa Rosendahl.

