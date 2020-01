Lukuaika noin 2 min

Sekä maailman suurin urheiluväline- ja vaatetapahtuma ISPO että Scandinavian Outdoor Award ovat palkinneet suomalaisen Spinnovan ja norjalaisen ulkoilubrändin Bergansin yhteistyön vuoden vastuullisuustekona.

Spinnova kehittää ekologista teknologiaa selluloosapohjaisen tekstiilikuidun tuotantoon. Spinnovan ja Bergansin voittoisa yhteistyö Collection of Tomorrow on uudenlainen täysin kierrätettävä, tilauspohjainen tekstiilikonsepti. Malliston ensimmäinen prototyyppi on viime marraskuun lopussa lanseerattu ekologinen reppu.

Suomalais-norjalainen yhteistyö on yhtiöiden mukaan saanut hyvin kiinnostuneen ja innostuneen vastaanoton. Rajoitettu erä ensimmäisiä prototyyppireppuja myytiin valituille asiakkaille tammikuussa, ja testikäyttäjät osallistuvat viime vuonna alkaneeseen tuotekehitykseen tekstiilimateriaalin yhteisomistajana.

Materiaalin yhteisomistajuus tarkoittaa sitä, että kuluttaja voi palauttaa repun Bergansille ja saada uuden samasta materiaalista valmistetun tuotteen aiemman tilalle. Repun materiaali kierrätetään uudeksi kuiduksi ja kankaaksi Spinnovan teknologialla.

Spinnovan ja Bergansin tavoite on kierrättää samaa materiaalia, Spinnova-kuitua, moneen kertaan ja välttää uusien materiaalien tarve. Kaikki muutkin repun materiaalit ovat luonnosta. Spinnova-kuidun lisäksi repussa on selluloosapohjaista lyocell-kuitua, lampaanvillaa ja puuta. Repussa ei ole käytetty pinnoituskemikaaleja tai muovi- ja metalliosia, joten repun voi kierrättää Spinnova-teknologialla purkamatta sitä ensin.

Eilen yhteistyö ja reppu palkittiin Münchenissä, kun sekä maailman suurimman urheilualan tapahtuman ISPO:n että Scandinavian Outdoor Awards -palkinnon tuomaristot valitsivat yhteistyön vuoden vastuullisuusteoksi.

”On todella suuri ilo ja kunnia saada palkinnot jopa kahdelta suurelta urheilu ja tekstiiliyhteisöltä! Kiitos tästä kuuluu Spinnovan ketterälle tiimille ja Bergansille, joka on ollut todella aktiivinen, asiantunteva kumppani. Meillä on yhteinen intohimo tehdä tulevaisuudesta maapallolle parempi”, Spinnovan teknologiajohtaja, toinen perustaja ja keksijä Juha Salmela kommentoi tiedotteessa.

ISPO-palkintojen tuomariston mielestä sekä Spinnovan ja Bergansin yhteistyö että reppu ovat inspiroivaa, paljon kaivattua kehitystä urheilu- ja ulkoilutekstiilialalla.

”Bergans on tehnyt kehitystyötä kiertotalouden periaatteiden mukaisesti ja yhdistää innovatiivisia, ekologisia materiaaleja puhtaaseen designiin, kiinnittäen myös huomiota yksityiskohtiin. Bergans myös osallistaa kuluttajat kiertotalousstrategiaansa yhteisomistajuuskonseptillaan”, ISPO-tuomaristo kommentoi.