Koronakriisi on peruuttanut markkinointialan tapahtumia ja gaaloja hamaan tulevaisuuteen myös markkinointialalla. Monet kilpailut voidaan kuitenkin järjestää virtuaalisesti. Näin on myös vuonna 1962 perustetun D&AD:n kohdalla.

D&AD järjestetään tänä keväänä poikkeuksellisesti digitaalisesti. Tuomarointi tapahtuu toukokuun 12. ja kesäkuun 5. päivän välisenä aikana. Shortlistauksen ja palkintojen julkistamisen päivämäärät ovat vielä avoinna.

”Haluamme jakaa luovan yhteisön palvelemista parhaalla mahdollisella tavalla, kuten olemme tehneet 58 vuoden ajan. D&AD on aina juhlistanut poikkeuksellista luovuutta siinä uskossa, että erinomainen työ on tekemisen tuottamisen arvoista ja johtaa parempaan lopputulokseen. Jos tämä oli tärkeää ennen, se on tärkeää nyt ja tulee olemaan” runoili festivaalin toimitusjohtaja Patrick Burgoyne.

D&AD palkitsee luovaa työtä lukuisissa kategorioissa graafisesta suunnittelusta pakkausdesigniin. Poikkeuksellisena vuotena mukana tuomaristossa on myös suomalaista näkemystä, kun helsinkiläisen Agent Pekan Petra Koivisto kutsuttiin mukaan arvioimaan Craft-sarjaa.

”On mahtavaa päästä tuomaroimaan kuvituskategoriaa, joka on itsenäinen kategoria D&AD:ssä nyt toista vuotta”, Koivisto toteaa.

Suomalaisia on aiemmin ollut mukana tuomaroimassa mainonnan sekä pakkaussuunnittelun kategorioissa, mutta Craft-sarjassa tämä on ensimmäinen kerta.

”Odotan näkeväni upeita ideoita, jotka kädenjälki ja toteutus onnistuu viemään seuraavalle tasolle. Erityisen kiinnostava on myös Next Illustrator -kategoria, johon alalla maksimissaan kolme vuotta olleet voivat osallistua” Petra Koivisto kertoo.

Petra Koivisto on työskennellyt Agent Pekka kuvitusagentuurissa vuodesta 2008. Agent Pekka on suomalaisittain poikkeuksellisen laajalla kansainvälisellä verkostolla operoiva agentuuri. Yrityksellä on toimistot Helsingin lisäksi Amsterdamissa, Los Angelesissa ja New Yorkissa.

Agent Pekan asiakkaita ovat muun muassa Absolut, Air France, Adidas, Apple, Google, H&M, Hennessy, Kiehl’s, Microsoft, Nike, Samsung, Skype ja Smirnoff.