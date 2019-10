Lukuaika noin 3 min

Yksittäisen paketin päästöarvo on pyöristettynä 700 grammaa hiilidioksidia, jonka kuluttaja voi halutessaan hyvittää Postin sähköisissä palveluissa.

Paketin koosta tai painosta riippumatta hyvitys on 0,05 euroa. Posti tilittää kompensointimaksut täysimääräisesti Compensatelle, joka puolestaan käyttää rahat hiilidioksidin vähentämiseen ilmakehästä.

Compensaten perustajan, Vihreiden entisen kansanedustajan Antero Vartian mukaan yhteistyö Postin kanssa on Compensatelle merkittävä askel kohti systeemistä muutosta.

”Posti on vahvasti läsnä ihmisten arjessa, ja siksi tämä yhteistyö on meille arvokas. Tavoitteenamme on rakentaa tulevaisuus, jossa jokainen voi arjessa tehdä parempia valintoja – hyvittää syntyvät päästöt ja muistaa, että jokainen ostopäätös on myös ilmastoteko”, Vartia kertoo M&M:lle.

Pääsääntöisesti Postin toimittamat kotimaan kuluttajapaketit ovat kuluttajien välistä kaupankäyntiä, mikä on vahvassa kasvussa.

”Haluamme tarjota kuluttajalle helpon keinon hyvittää paketin lähettämisestä aiheutuvat päästöt. Nyt kuluttajilla on mahdollisuus tehdä valintoja kestävämmän kaupankäynnin puolesta myös meidän palveluidemme osalta”, Postin digitaalisista kuluttajapalveluista vastaava Timo Korander kertoo tiedotteessa.

Tahtotilana nopea kansainvälistyminen

Hallitusten välisen ilmastopaneeli IPCC:n viime syksynä julkaiseman ilmastoraportin mukaan päästövähennysten lisäksi hiilidioksidia on pystyttävä poistamaan ilmakehästä muun muassa hiilinielujen sekä hiilidioksidin talteenoton keinoin. Compensate-säätiö on perustettu juuri tätä työtä varten.

Reilu vuosi sitten perustetun Compensaten tavoitteena on tuoda ilmastopäästöjen hyvitys osaksi kaikkia mahdollisia maksutapahtumia Suomessa – ja lopulta koko maailmassa.

Yhteistyö Postin kanssa on ensimmäinen, jossa kompensointi on saumattomasti yhdistetty jo olemassa olevaan digitaalisen palvelun asiakaskokemukseen.

”Meillä on aiesopimuksia monen ison kansallisen toimijan kanssa ja yhteisenä tavoitteenamme on julkaista muita kuluttajapalveluita vielä tämän vuoden aikana”, Antero Vartia kertoo.

Compensaten tahtotilana on Vartian mukaan laajentaa säätiön toimintaa kansainvälisesti hyvinkin nopeasti.

”Jotta tämä on mahdollista, olemme rekrytoineet huipputiimiimme monia osaajia syksyn aikana ja uudet rekrytoinnit ovat päällä.”

Greta Thunbergin esimerkki inspiroi

Ilmastokeskustelu on kiihtynyt sekä Suomessa että maailmalla viimeisen parin vuoden aikana.

Lukuisat koululaiset osallistuivat perjantaina 27. syyskuuta ilmastolakkoon ja marssivat yhdessä ympäristön ja kestävän kehityksen puolesta.

Kansainvälisen ilmastolakkoliikkeen on perustanut vasta 16-vuotias ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg.

Thunberg piti YK:n ilmastokokouksessa syyskuussa runsaasti huomiota ja keskustelua herättäneen puheen, jossa hän syytti maailman johtajia toimettomuudesta ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Thunbergin vaikutus ilmastonmuutoksen esille nostamisessa, keskustelun edistäjänä ja ihmisten yhdistäjänä on niin huomattava, että hänen nimensä piirtyy tulevaisuudessa historiankirjoihin, arvioi Antero Vartia.

”Hän on suunnattoman inspiroiva ja tulee jäämään historiaan henkilönä, jolla oli mittava vaikutus ilmastotyöhön. Greta on saanut ihmiset ymmärtämään, että meitä ilmastosta huolestuneita ja sen eteen työskenteleviä on monta. Kun yhdistämme voimamme, tulemme saamaan isoja asioita aikaiseksi.”

