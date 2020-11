Mikrovaikuttajien ja yritysten yhdistämiseen keskittyneen Promotyn kampanjapäällikkö, virolainen Anni Rahula työskentelee itsekin myös somevaikuttajana. Hänellä on Instagramissa yli 10 000 seuraajaa.

Vaikuttajamarkkinoinnin asialla. Mikrovaikuttajien ja yritysten yhdistämiseen keskittyneen Promotyn kampanjapäällikkö, virolainen Anni Rahula työskentelee itsekin myös somevaikuttajana. Hänellä on Instagramissa yli 10 000 seuraajaa.

Vaikuttajamarkkinoinnin asialla. Mikrovaikuttajien ja yritysten yhdistämiseen keskittyneen Promotyn kampanjapäällikkö, virolainen Anni Rahula työskentelee itsekin myös somevaikuttajana. Hänellä on Instagramissa yli 10 000 seuraajaa.

Lukuaika noin 6 min

Olen aktiivinen Instagramissa, jossa jaan paloja elämästäni yli 10 000 seuraajalle, ja olen elämässäni toteuttanut 55–65 vaikuttajayhteistyötä. En koskaan lähesty brändejä itse lukuun ottamatta sitä, kun käytän vaikuttajamarkkinoinnin verkkoalustoja, joiden kautta brändit etsivät superfanejaan. Päiväsaikaan olen vastuussa kampanjapäällikön tehtävistä Promotylla, ja olenkin ollut mukana koordinoimassa yli 1 600 eri vaikuttajakampanjaa – ja oppinut näistä yhtä ja toista.

Aluksi todettakoon, että kaikki tiedämme, kuinka vaikuttajamarkkinointi lisääntyy huikeaa tahtia.

Kukaan ei kyseenalaista, etteivätkö ihmiset olisi luonnostaan uteliaita ja kiinnostuneita näkemään “miten muilla menee”. Haluamme elää samannäköistä tai parempaa elämää kuin henkilöt, joita seuraamme somessa. Lisäksi haluamme psykologisesti kuulua johonkin ryhmään ja kokea yhteyttä – kuuluminen ja sopiminen tiettyyn ryhmään on ollut osa selviytymisvaistoamme olemassaolomme alusta saakka, eikä tämä tarve ole kadonnut meistä vielä. Etsimme hyväksyntää, ja sosiaalinen media on tarjonnut meille mahdollisuuden tähän.

Tykkäykset tuottavat helposti käsityksen siitä, että meillä menee hyvin, näytämme hyvältä tai että meillä on tärkeitä ihmissuhteita.

92 prosenttia ihmisistä luottaa omiin ystäviinsä, tuttaviinsa ja idoleihinsa enemmän kuin perinteiseen mainontaan. Tämän vuoksi markkinoijat ovat kääntyneet sosiaalisen median puoleen, eikä ihme. Olet saattanut kuulla, että tilastollisesti jokainen vaikuttajamarkkinointiin sijoitettu euro generoi viisi euroa (perustuen vuoden 2019 tutkimuksiin). Tämä saa kaiken kuulostamaan kovin helpolta: sen kun heität rahat ja tuotteet sisään, niin tuloksia tulee​. Tämä strategia päti oman aikansa, muttei enää 2020-luvulla. Nykytilanne on entiseen verrattuna heikko monestakin syystä.

Miten pilaamme vaikuttajamarkkinoinnin?

1. On fakta, että ​miljoonat ihmiset haluavat olla vaikuttajia​. Pyrkimyksessään erottua joukosta ja parantaa asemaansa vaikuttajat ostavat seuraajia ja pyytävät korkeampia hintoja. Tämän seurauksena markkinoijat tekevät yhteistyötä heidän kanssaan ilman oikeita tuloksia. Vaikuttamista pidetään äärimmäisen coolina ja yhteistyöt ovat kuin statussymboli. Kun yhteistöitä on tarpeeksi monta, saat some-yhteisöltä arvostusta ja sinut otetaan mukaan “isojen joukkoon”. Tämä luo perustan seuraajien ostamiselle sekä engagement-ryhmien trendille. Numerot eivät enää merkitse kuten ennen, ja tämä nykyisyys on tullut jäädäkseen.

2. Satunnainen vaikuttajamarkkinointi ​ei enää toimi. Sosiaalisen median valtavan sisältömäärän vuoksi brändit eivät enää erotu tulvasta satunnaisilla vaikuttajayhteistöillä ilman strategiaa – nykyään tarvitaan tarkka toimintasuunnitelma.

3. Lyhytjänteiset yhteistyöt luovat huonon​ sisältösuhteen sponsoroidun ja autenttisen sisällön välille​ – tämä on tärkeää huomata sekä vaikuttajien että markkinoijien päässä. Moni yhteistyöjulkaisu päätyy pikemminkin “online-mainoslehteen“ autenttisen ja vaikuttajan näköisen some-kanavan sijaan. Moni vaikuttajatili on muuttunut Instagramissa täysin mainonnalliseksi, jolloin autenttisuus ja sitä myötä uskottavuus katoaa seuraajien silmissä.

4. Sen lisäksi, että monelta vaikuttajalta puuttuu periaate, kuinka monta yhteistyötä tehdään per kuukausi, uupuvat monelta myös täysin ​pelisäännöt​ siitä, mitä tehdään ja mitä ei tehdä. Hyvä vaikuttaja tuntee usein brändin ja jakaa heidän arvonsa, mutta kukaan ei ole ajatustenlukija. Noin 40 prosenttia markkinoijista, joiden kanssa olen työskennellyt, haluaa esitarkistaa vaikuttajien julkaisut ennen kuin ne päätyvät someen. Vaikuttajien liiallinen kontrollointi on suuri virhe, mutta kommunikaation puute aiheuttaa niin ikään virheitä ja heikkoja julkaisuja.

5. On vaikuttajia, jotka eivät ole rehellisiä markkinoijille.​ Vaikuttajat eivät tarjoa eivätkä markkinoijat kysele (noin yksi kymmenestä kysyy minulta!) seuraajien demografisten tietojen perään. Tämän vuoksi on mahdollista, että kaikki tuhlaavat aikaa ja rahaa markkinoimalle väärälle kohdeyleisölle. Ja vaikka markkinoijat pyytäisivätkin vaikuttajalta statistiikkoja, tiedän, että kuvakaappauksia on helppo kuvakäsitellä.

6. Palaute puuttuu​, vaikka se on äärimmäisen tärkeää kaikilla elämän osa-alueilla. Ajatellen niitä 55–65 yhteistyöjulkaisua, jotka olen tehnyt (jokainen julkaisu pitkäkestoisessa yhteistyössä), vain 2–3 markkinoijaa on antanut minulle työstäni palautetta. Tietysti he harvoin mittaavat suoraa vaikutusta myyntiin, mutta jos en pyydä palautetta, saan sitä ani harvoin. En edes silloin, kun käytössä on kustomoituja alennuskoodeja, jolloin olisi kiinnostavaa saada tietää, paljonko myyntiä yhteistyö kanssani toi.

Miten voimme pelastaa vaikuttajamarkkinoinnin?

On tärkeää huomata, että en itse pidä sanasta “vaikuttaja” enkä halua, että minua kutsutaan tällä nimellä. Tämä siksi, että sana assosioidaan nykyään puhtaasti myyntiin. Itse uskon, että luottamus on tässä kaikki kaikessa – vaikuttajien tulee pysyä uskottavina seuraajilleen ja jakaa suosituksia ainoastaan tuotteista, joita käyttävät tai voivat suositella. Vaikuttaja-käsite voidaan minun puolestani unohtaa, ja mieluummin korvata nimikkeellä “superfani”. Vaikuttaja on toisinaan jo kirosana, ja ymmärrän täysin miksi. Kukaan ei usko tähän vanhaan “vaikuttajaan” enää.

Seuraajamäärät eivät enää ole tärkeitä. ​Vaikuttajamarkkinoinnin alustat auttavat markkinoijaa saamaan dataa seuraajista ja oikeita statistiikkoja. ​Menestyäkseen brändien tulee löytää superfaninsa, joilla on aito seuraajakunta. Vaikuttajien (ja seuraajien) tulee tietää, keitä he ovat ja mitä he jakavat keskenään. Sama pätee markkinoijiin!

Sekä markkinoijilla että vaikuttajilla on yhtä suuri mahdollisuus tehdä vaikuttajamarkkinoinnista aiempaa hyödyllisempää molemmille osapuolille. Pitkäkestoisten yhteistöiden painoarvo kasvaa koko ajan. Pitkäkestoisuus lisää autenttisuutta, mikä näkyy sisällön uskottavuudessa ja parempina mainoksina brändille. Tämän vuoksi brändi tarvitsee strategian vaikuttajamarkkinointiin – strategian, jota voidaan sovittaa ja muuttaa ajan saatossa.

Oman kokemukseni pohjalta voin sanoa, että pitkäkestoiset yhteistyöt ovat hyödyllisimpiä sekä minulle että markkinoijalle. Koska olen pitkäjänteinen, tähtään siihen, että seuraajani osaisivat nimetä suosikkibrändini, jos niitä heiltä kysyttäisiin. Ja jos heiltä kysyttäisiin, mitkä ovat lempiruokiani, toivon, etteivät he epäilisi vastauksen kanssa tässäkään. Tällä tavoin brändin nimi pidetään pinnalla. Jos vaikuttaja jakaa sisältöä aiheesta vain kerran, unohtuu tämä nopeasti. Jos brändi sen sijaan on osa vaikuttajan elämäntyyliä, pysyy brändi vahvasti mielessä. Uskon, että yhteistyö hyvän vaikuttajan ja brändin välillä on kuin erinomainen parisuhde: osapuolet voivat kasvaa yhdessä, arvostaa, tukea ja saada parhaat puolet esiin toisistaan.

Ammattimaiset vaikuttajat, jotka alati ajattelevat yhdessä brändin kanssa, jotka arvostavat samoja asioita ja pitävät sanansa, ovat heitä, keitä brändien tulisi arvostaa. Sama pätee markkinoijiin. Jotta vaikuttajamarkkinointi olisi erinomainen työkalu meille kaikille, tulee kaikkien osapuolten antaa panoksensa. Sopeutuminen on elämän peruspilareita, ja uskon, että kykenemme positiiviseen kasvuun.