Marraskuisella Slush-viikolla sain mahdollisuuden kiertää pieni siivu Suomea suomalaisten ja amerikkalaisten sijoittajien kanssa heille järjestetyssä VIP-tapahtumassa. Reitti kulki Helsingin Palacesta pöydästä ­poroajelun kautta kittiläläiseen savusaunaan. Ilolla ilmoitan: enkelisijoittaja tekee lumienkelin, kun saa tilaisuuden. Se sai suomalaisen tajuamaan, mikä maassamme on erityistä.

Juttu löytyy emolehdestämme Kauppalehdestä. Syy, miksi Kauppalehden reportaasi nousee Markkinointi & Mainonnan pääkirjoitukseen, on tämä: 36 tunnin seikkailu muistutti, että paikan merkitys kokemukselle, asiakaskokemukselle ja ylipäätänsä brändille on valtava.

Se on tärkeää itse Slushissakin: kyseistä tapahtumaa ei voisi järjestää missään muualla. Paikalla on merkitys, mutta monesti merkityksellä on paikka.

Moni suomalainen yritys on osannut ottaa paikan tai paikallisuuden olennaiseksi osaksi brändiään. Kyrö Distillery tai mummojen kutomia pipoja kauppaava Myssyfarmi ovat Pohjanmaalta, vaatemerkki Sasta Nurmeksen takaa suomalaisesta erämaasta ja Lahdesta on noussut paikallisen vaatekaupan kyljestä kokonainen kansanliike nimeltä Support Your Local.

Tässä numerossamme käsittelemme aihetta laajasti: toimittajamme Piritta Palokangas vieraili Lapissa ja testasi suurin piirtein kaiken sen, mitä ulkomaisille turisteille pohjoisessa tarjotaan.

Toisaalta pyörimme myös Suomen toisessa päässä. Haastattelussa on Helsinki Design Weekin ohjelma­johtaja Anni Korkman. Toimittaja Jaakko Isoniemen vastaväittäjänä Korkman kertoo, miksi Helsinki Design Weekin päänäyttämön paikkana toimii ensi vuonna Olympiastadion.

Paikalla on erityisen paljon merkitystä, jos paikka on Punavuori. Numeromme toisessa reportaasissa Elina Kettunen suuntaa Punavuoreen etsimään asiakasrajapintaa. Sinnikäs suunnittelija etsi tuota myyttistä tilaa työpäivän ajan ja kirjoittaa nyt löydöksistään Markkinointi & Mainonnan lukijoille.

Lehdessä debytoi myös uusi kolumnisti ja vähän erikoisempi sellainen. Anonyymi asiakas -nimellä kirjoittava kolumnistimme käsittelee markkinointia ja alan toimistoista asiakkaan näkökulmasta.

Brändien on hyvä muistaa, että asiakkaan voi kuljettaa hänelle merkitykselliseen paikkaan markkinoinnin keinoin. Tässä suhteessa brändit ovat ilmastoahdistuksesta ja lentosyyllisyydestä vapaita. Ne voivat viedä yleisönsä minne vain, sykkiä alkuperäänsä ja erottua sen takia. Merkityksiä janoavassa maailmassa sillä on painoarvoa, että on edes jostain kotoisin.

Olkoon tämä kotitehtävä jokaiselle mainostajalle ja suunnittelijalle: miten voit hyödyntää yrityksesi alkuperää ja mitä markkinoinnin mahdollisuuksia se tarjoaa? Pohdinta voi avata uusia uria kilpailuedun oivaltamiseen.