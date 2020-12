Almost Heaven -niminen saunatynnyri löytyy yhä useamman amerikkalaisen takapihalta.

Yksi Sauna From Finlandin strategisista kumppaneista on Harvia Oyj. Harvian myynnistä 75 prosenttia suuntautuu ulkomaille. Korona-aikana erityisesti kuluttajamarkkina on vetänyt.

”Suomalainen sauna on nyt trendikäs maailmalla. Kasvua tulee tällä hetkellä kaikkein eniten Yhdysvalloissa ja Keski-Euroopan maissa. Amerikassa ihmiset rakentavat nyt esimerkiksi takapihoilleen tynnyrisaunoja”, Harvian markkinointijohtaja Päivi Juolahti sanoo.

Puisen saunatynnyrin nimi on Almost Heaven Saunas, ja sitä valmistaa Harvian omistama yritys Amerikassa. Saunojen kiukaat tulevat Harvialta.

Harvia on ollut mukana Sauna from Finlandin toiminnassa sen perustamisesta lähtien. Tarkkoja vuosittaisia rahoitussummia yhdistyksen toiminnalle ei kerrota muuten kuin että ne ovat viisinumeroisia.

”Meillä on markkinoinnissa sama viesti, eli saunan terveyshyödyt ja kokonaisvaltainen elämys. Sauna from Finlandin tekemisessä on hyvää se, että siinä nostetaan pehmeämpiä asioita eikä niinkään teknistä puolta.”

Harvia sai tänä vuonna tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnon.

”Saunominen liittyy voimakkaasti terveyden ja hyvinvoinnin megatrendiin. Tässä on paljon potentiaalia tehdä kasvua. Siinä on tekemistä, että saadaan kaikkiin koteihin ympäri maailmaa oma sauna”, Juolahti sanoo.