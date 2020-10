Lukuaika noin 1 min

Applen Hi, Speed -niminen syystapahtuma käynnistyy tänään Suomen aikaa 20.00. The Verge kertoo, että yhtiön odotetaan esittelevän uudet iPhone-puhelimensa. Lukuisat huhut ja tietovuodot ovat antaneet suhteellisen hyvän kuvan siitä, mitä uudelta mallistolta on luvassa.

Uusi mallisto voi sisältää jopa neljä eri iPhone-mallia, aina 5,4” iPhone 12 Ministä 6,7 tuuman iPhone 12 Pro Max -mörssäriin. Niissä uskotaan olevan tarkka oled-näyttö, mutta tuoreimmat huhut sanovat, että näytöt eivät sittenkään yllä 120 MHz virkistysnopeuteen.

Ainakin osasta, mutta todennäköisesti kaikista uusista puhelimista löytyy 5g-tuki. Niiden designia on uusittu, tai ehkä oikeastaan palattu vanhaan: tietovuotojen perusteella puhelimissa uskotaan olevan litteät reunat iPhone 4 ja 5 -mallien tyyliin.

Applen uskotaan julkistavan myös langattomat laturit, jotka MagSafe Charger Duo -nimen perusteella saattavat kyetä lataamaan kahta laitetta yhtä aikaa.

Apple saattaa myös julkistaa iOS 14.2 -käyttöjärjestelmän julkaisupäivän.

Applen luottotietovuotaja Kang uskoo, että Apple esittelee pienemmän HomePodin. Tämän lisäksi Apple saattaa viimein näyttää korvien päälle menevät AirPods-kuulokkeet, sekä esineiden jäljittämiseen tarkoitetut Airtagit, jotka antavat omistajan paikallistaa tavaroitaan sovelluksen avulla.

Myös uusi iPad Air saattaa saada julkaisupäivän.

Bloomberg puolestaan ei usko, että Apple esittelee tapahtumassaan ensimmäistä ARM-suorittimella toimivaa Mac-tietokonetta. Julkaisun mukaan sen esittely saa odottaa marraskuuhun.