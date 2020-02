Lukuaika noin 3 min

Kun kymmenet miljoonat ihmiset ovat koronaviruskaranteenissa kotonaan, nousee verkon kautta seurattavan sisällön kysyntä eksponentiaalisesti. Ei siis ole yllättävää, että tylsistyminen kotona on poikinut internethaasteita kiinalaisessa sosiaalisessa mediassa. Viimeisimmässä haasteessa verkkoon jaetaan kuva omasta keskivartalosta, minkä ympäri on kiedottu Applen valkoiset kuulokkeet.

Tarkemmin sanottuna se osa, missä kuulokkeiden johto jakautuu kahdeksi johdoksi joiden päissä varsinaiset korviin laitettavat osat ovat. Haasteen vaikeutta voi jokainen kokeilla kotonaan, mikäli jostain vielä sattuu langalliset kuulokkeet löytämään. Haasteella on tarkoitus osoittaa, että haasteen tekijä on pitänyt ulkomuodostaan ja linjoistaan huolita kotona virumisesta huolimatta. Ja tietenkin se, että kotoa löytyy Applen tuotteita.

Mitään uutta laihuutta ihannoivassa kiinalaisessa internethaasteessa ei kuitenkaan ole. Aikaisemmin omaa hoikkuutta on osoitettu tasapainottelemalla kymmeniä kolikoita solisluun päällä, kiertämällä 100 renminbin seteli ranteen ympäri, peittämällä polvet iPhonella ja piilottamalla vyötärö pystysuunnassa olevalla A4-paperiarkilla.

Sanomattakin lienee selvää, että haasteisiin osallistuvat lähinnä nuoret, hoikat naisihmiset. Kaikille haasteille yhteistä on se, että periaatteessa kuka tahansa voi yrittää niitä kotoa löytyviä tavaroita apuna käyttäen. Mikään haasteista ei kuitenkaan onnistu, mikäli painoindeksi ei ole lähes vaarallisen matala. Poseeraus huulet törröllään tai takapuolen kuvaaminen alakulmasta ei auta, mikäli keskivartalo on yksinkertaisesti liian leveä, ettei sitä voi peittää paperiarkilla.

Muita kiinalaisia internethaasteita ovat esimerkiksi meikkaamiseen ja laittautumiseen liittyvät haasteet. Haasteissa tehdään lyhyt video, minkä alussa haasteen tekijä on ilman meikkiä ja verkkarit jalassa. Muutaman sekunnin kameran edessä poseeraamisen jälkeen videon päätähti heilauttaa kättään ja takaa paljastuu sama henkilö laittautuneena trendivaatteet päällä. Ero saa melkein hieraisemaan silmiä ja meikin täydellisyys herättää vilpitöntä ihailua ainakin allekirjoittaneessa.

Tekosyitä laittautumisvideon luomiselle löytyy lähes yhtä paljon kuin videoita itsessään. Milloin halutaan lähettää huonoa karmaa entiselle seurustelukumppanille tai näpäyttää nykyistä seurustelukumppania tämän huomautettua, että onpas ulkonäkösi päässyt rapistumaan. Toisinaan halutaan tehdä vaikutus seurustelukumppanin samaa sukupuolta oleviin kavereihin.

Laihuusvideoista poiketen laitettua omaa ulkonäköä ja trendikästä pukeutumistyyliä esitteleviin videoihin osallistuvat myös miehet, sekä naiset, joiden ympäri kuulokkeiden johto ei välttämättä yllä. Yhtä paljon kuin haasteissa on kyse ulkonäöstä, on niissä kyse siitä kuinka kalliita tai vaikeasti saatavia merkkivaatteita haasteiden tekijällä on päällään. Viime vuonna yksi haasteista oli ladata kuva itsestään ”kaatuneena” ulos oman luksusauton etuovesta. Kaatuessa kaikki mukana olleet tavarat tuhansia euroja maksaneista limited edition -merkkilaukuista timanttikoruihin olivat tietenkin levinneet kadulle.

Siinä missä länsimaalaisissa internethaasteissa juostaan auton vieressä tai yritetään puhua vaahtokarkit suussa, vaativat kiinalaiset internethaasteet paljon enemmän vaivaa. Täytyy olla todella laiha, sekä käyttää tunteja meikkaamiseen ja videon editointiin. Kalliista merkkituotteista nyt puhumattakaan. Länsimaalainen kuulokehaaste kun on sellainen, jossa kaverin puhetta yritetään lukea huulilta, kun itsellä on musiikkia pauhaavat kuulokkeet päässä.

Kirjoittaja on Kauppalehden kirjeenvaihtaja Hongkongissa.