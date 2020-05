Pauli Aalto-Setälä on konsulttiyritys Gaian hallituksen uusin jäsen.

Gaia-konsulttiyrityksen hallituksen puheenjohtaja ja osakas Pasi Rinne on seurannut kestävyysajattelun kehitystä 1990-luvun ympäristöviestinnästä tämän päivän megatrendiksi. Suomalaisyritykset ovat omaksuneet kestävän kehityksen merkityksen hänen mukaansa esimerkillisesti. Sen sijaan siinä, miten kestävyyden osaamisesta luodaan kilpailukykyä, Suomessa ollaan vasta alkutaipaleella.

”On tehty paljon, mutta vähän ujosti on mietitty sitä, millä tavalla kestävyys on liiketoimintastrategian perusta, miten siitä viestitään ja markkinoidaan ja miten se tuodaan brändiin”, Rinne sanoo.

Gaia Vuonna 1994 perustettu suomalainen, globaalisti toimiva konsulttiyritys, joka keskittyy vain kestävän liiketoiminnan kysymyksiin. Asiakkaina kuluttajabrändejä, ­mutta myös niin palvelualan, teollisuuden kuin rahoitusalankin toimijoita. Lisäksi Gaia on partneri julkishallinnolle ja järjestöille. Toimitusjohtajat Juha Vanhanen ja Ulla Heinonen. Hallituksen puheenjohtaja on Pasi Rinne. Aalto-Setälän lisäksi hallituksessa aloittaa Nina Sarén, joka on tehnyt uran lääketieteen yrityksissä.

”Toimimme globaalisti, ja olemme olleet tässä samassa markkinassa jo 26 vuotta. Tämä antaa 360-näkemyksen siihen, mitä nyt tapahtuu.”

Vastuullisuus on rakennettava nykyään strategiaan ja brändin ytimeen, eikä nyt puhuta viherpesusta.

”Asiakkaamme ovat tosi herkkiä sille, että ei haluta mitään quick fix -ratkaisuja. Varsinkin Pohjoismaissa on yleinen toimintatapa, että ensin saadaan toiminta kuntoon ja vasta sen jälkeen siitä kerrotaan ulospäin.”

Yksi asia vauhdittaa firman kuin firman hiilijalanjäljen pienentämistä: jos siitä koituu liiketoiminnallista hyötyä.

”Ratkaisuja kestävyyshaasteisiin ei löydetä, jos ratkaisu ei ole bisneksen kannalta tuottava.”

Rinteen mukaan liiketoiminnan kestävyyttä kehitetään kolmella tasolla.

”Ensimmäisellä tasolla asiakkaita autetaan vähentämään ympäristövaikutuksiaan ja raportoimaan niistä. Toisella tasolla mietitään, miten kestävä toiminta voi tuoda nopeastikin liiketoimintahyötyjä, kuten raaka-aine- tai tuotannon muutoksilla. Kolmannella tasolla tarkastellaan, miten asiakkaat voivat muokata koko strategiansa kestävään suuntaan, esimerkiksi investoinneilla tai yrityskaupoilla.”

Gaia on vahvistanut omaa kilpailukykyään monikymmenpäisellä asiantuntijajoukolla ja hallitukseen on saatu muun muassa aiemmin Nesteen uusiutuvien tuotteiden johtajana työskennellyt Kaisa Hietala. Uusin jäsen on Dentsu Aegis Networkin Suomen-toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä.

”Pauli Aalto-Setälä tuo mukanaan rutkasti konsernijohtamisen arkipäivää ja työkulttuurin muutosta, mutta myös markkinointiviestinnän ja median osaamista”, Rinne sanoo.

”Haluamme, että oma toimintamme on jatkossa entistä vaikuttavampaa, ja siinä viestinnällä on suuri merkitys”, hän jatkaa.

Aalto-Setälä aloittaa Gaian hallituksen jäsenenä toukokuussa. Kestävä kehitys on kiinnostanut häntä jo pitkään.

”Kirjoitin Merkitystalous-kirjan jo viisitoista vuotta sitten. Siinä ajassa kestävä kehitys on noussut irrallisista viestintäprojekteista menestyneimpien yritysten strategiaksi, kuten esimerkiksi Neste, Metsä Group ja S-Ryhmä ovat osoittaneet. Lisäksi muutama hallituspaikka oman päätyön ulkopuolelta estää kuplaantumista ja tuo virtaa”, Aalto-Setälä sanoo.