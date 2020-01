Lukuaika noin 3 min

Sanoma Tekniikkajulkaisut Oy aloittaa tänä keväänä uuden kaupallisen Ideat-konseptin, joka tuottaa natiivimainontaa Helsingin Sanomien kanavien kautta. Sen pääkohderyhmä ovat eri alojen päättäjät.

”Luomme Ideat-konseptilla Sanoma-konserniin alustaa korkeatasoiselle kaupalliselle sisällöntuotannolle. Perinteisin termein kyseessä on natiivimainosliite, mutta haluamme nähdä natiivin oppivuosien ohi ja yli. Yrityksillä on halua omaääniseen kerrontaan laadukkaassa ja luotettavassa ympäristössä”, Sanoma Tekniikkajulkaisuiden toimitusjohtaja Teemu Vehmaskoski sanoo.

Vehmaskoski kertoo, että Ideat-konseptissa yhdistyy vahvasti printti ja digi. Julkaisu jaetaan painettuna Helsingin Sanomien välissä ja digitaalisesti Helsingin Sanomien sähköisissä kanavissa.

”Printtipuolessa visuaalisuus yritetään nostaa aivan uudelle tasolle. Siihen otettiin esikuviksi kansainvälisiä kovan luokan julkaisuja talouselämän piiristä, kuten HBR (Harvard Business Review), Guardian Weekly, Bloomberg Business Week ja Wired. Printtiä on ollut työstämässä AD Marcus Frey Kubo Creatice Agency -toimistosta.”

Ulkoasussa halutaan erottautua perinteisestä mainosliitteestä.

”Osana visuaalisuutta on lukijakokemus. Kaupallisissa liitteissä on välillä aukeama toisensa jälkeen puolen sivun kuva ja tekstiä, eikä lukijakokemus välttämättä ole kovin kaksinen jolloin jää viestikin menemättä perille. Nyt lähdetään tekemään hyvin paljon lehtimäisempää, eli siinä on käytössä täsmälleen samat lehden elementit kuin missä tahansa ”normaalissa” journalistisessa julkaisussa”, Vehmaskoski kertoo.

Sisällössä yhdistyvät journalismi ja natiivimainonta uudella tavalla.

”Lehti alkaa journalistisella artikkelilla. Edelleen se on mainosliite ja jokaisella sivulla se lukee, mutta siihen alkuun tehdään teemaa taustoittava noin kolmen sivun laajuinen journalistinen artikkeli, joka ikään kuin maalaa kontekstin ja jokaisen numeron teeman. Sen jälkeen eri yritysten natiivijutut ovat vastauksia sille.”

Vuonna 2020 ilmestyvien neljän julkaisun eri teemoiksi on nostettu vastuu, hiili, energia ja osaaminen.

Ideat-konseptia kehitettiin viime syksyn aikana useiden eri toimialojen yritysten ja järjestöjen sekä Sanoma-konsernin eri osien kanssa. Sitä voi pitää myös konkreettisena esimerkkinä Sanoman uuden uutiset ja feature -yksikön mahdollistamasta uudesta tekemisestä.

”Johtuen tästä uudesta yksiköstä, mikä nyt on mahdollisempaa kuin aiemmin on se, että me tytäryhtiönä olemme saaneet nyt kanavat auki talon sisällä”, Vehmaskoski sanoo.

Konseptin koordinoi Sanoma Tekniikkajulkaisuiden hanketiimi ja toteuttaa ammatti- ja talousmedioihin keskittynyt freelancer-verkosto. Sisällössä tehdään yhteistyötä myös henkilöbrändien kanssa.

”Ne ovat nimiä ja kasvoja, jotka tunnistaa yhdellä vilkaisulla. Käytännössä se tulee näkymään pääkirjoituksen alla vieraskynäpalstalla ja he tukevat kulloisenkin lehden teeman viestiä.”

Myynnin toteuttaa alussa hanketiimi itse.

Sanoma Tekniikkajulkaisut Oy kustantaa tällä hetkellä Rakennuslehteä. Yhtiön enemmistöomistajana on Sanoma ja vähemmistöomistajina kolme rakennusalan henkilöjärjestöä ja yksi toimialajärjestö. Yhtiö on osa Sanoman uutiset ja feature -yksikköä.