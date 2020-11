Lukuaika noin 4 min

Yksinpurjehdukselle maail­man ympäri Vendée Globe -kilpailuun ­ensimmäisenä pohjoismaalaisena 8. marraskuuta startan­nut Ari Huusela on edennyt purjehduksellaan eilen torstaina päiväntasaajan yli. Matkaan on jo tähän mennessä ehtinyt sisältyä sekä kylmää kyytiä että tuulen odottelua tyvenessä.

Ensimmäinen kilpakumppani, ranskalainen Nicolas Troussel on jo joutunut keskeyttämään kisan veneensä maston katkettua, mutta Huusela on onnistunut pitämään pääsponsorinsa mukaan nimetyn veneensä Starkin purjehduskunnossa.

Yksinpurjehduksen aikana kippari voi nukkua vain pieniä pätkiä kerrallaan, mutta jo kauan ennen starttia Huuselan täytyi käyttää iltoja ja öitä yhteistyökumppaneiden etsimiseen lentokapteenina työskentelemisen ohessa. Huusela kertoo yrittäneensä kyllä käyttää apuna manageritoimistoja, mutta heikolla menestyksellä.

Vendée Globe Mikä: Neljän vuoden välein järjestettävä purjehduksen kuninkuuskisa, jossa purjehditaan yksin, käymättä maissa ja ilman ulkopuolista apua maapallon ympäri. Lähtö: Les Sable-d’Olonnesta Vendéen maakunnasta Ranskasta sunnuntaina 8.11.2020 Veneet: Imoca 60 -valtameripurjeveneitä Reitin pituus: yli 40 000 kilometriä Järjestetty ensimmäisen kerran: Vuonna 1989 Osallistujat tähän mennessä: 167 kipparia on lähtenyt kisaan. Heistä 89 on päässyt maaliin asti, nopeimmillaan 74 päivässä. Yleisö: Kilpailua seurataan globaalisti lukuisilla televisiokanavilla ja internetissä. Neljä vuotta sitten edellisen kisan yhteydessä kisakylässä vieraili yli kaksi miljoonaa kävijää.

”Yksinpurjehduskilpailu on niin persoonaan sidottu suoritus, että lopulta se, että minä olen neuvotteluissa mukana kertomassa tekemisestä ja tavoitteista itse, on ollut avain”, Huusela sanoo.

Myös Huuselan pääsponsorin Starkin kaupallinen johtaja Jarmo Salmi nostaa esiin persoonan roolin.

”Sponsorointiin liittyvät aina arvot ja urheilija itse. Sillä, millainen ihminen hän on ja miten hän tekee työtään, on isoin merkitys. Näkyvyys- ja hyödyntämismahdollisuudet ovat plussaa, mutta yhteistyön pohjalla pitää olla urheilija, jonka persoona on arvomaailmaltaan kunnossa ja brändin näköinen”, Salmi sanoo.

Pääsponsorin löytymistä Huusela joutui jännittämään pitkään. Lopulta hän sai rakennusmateriaaleja myyvän Starkin pääyhteistyökumppanikseen toukokuussa puoli vuotta ennen starttia. Kumppanuudesta oli alettu neuvotella vuodenvaihteessa Huuselan aloitteesta.

”Veneelle oli tiedossa iso remontti, johon tarvittiin kumppanin satsaus. Jos sitä ei olisi tullut, en todennäköisesti olisi päässyt mukaan. Aikataulusta tuli kireä, mutta kaikki ehdittiin saada kuntoon”, Huusela sanoo.

Starkia kiinnosti hankkeen harvinaislaatuisuus ja Huuselan kasvutarina sekä purjehduksessa että työelämässä, jossa hän on edennyt lentokonemekaanikosta lentokapteeniksi.

”Ei tällaista tilaisuutta kovin usein tule. Hjallis Harkimon yksinpurjehduksesta Belmontilla on jo aikaa, mutta siitäkin puhutaan ja se muistetaan edelleen”, Salmi sanoo.

Sekä Huusela että Salmi korostavat, että yhteistyökumppanuuksissa on kyse vastikkeellisesta toiminnasta. Salmi kertoo Starkin saaneen kumppa­nuuden julkistamishetkestä asti run­saasti medianäkyvyyttä. Huusela on myös ­puhunut yhtiön tilaisuuksissa ja Stark on järjestänyt hänen kanssaan asiakaspurjehduksia. Pääsponsorin mukaan Starkiksi nimetty kilpavene on verrattavissa F1-autoon, joten mukaan pääseminen on mieleenpainuva kokemus.

Itse kilpailun aikana saatava näkyvyys onkin vain yksi osa kumppanuuden arvoa.

”Medianäkyvyys on ollut valtava jo tähän mennessä. Tällaisessa projektissa itse purjehdus voi olla hyvinkin lyhyt, sillä aina on se riski, että vene voi esimerkiksi mennä rikki. Siinä mielessä olemme tyytyväisiä jo tähänastiseen näkyvyyteen ja yhteistyöhön. Tärkeintä on, että Ari palaa turvallisesti takaisin”, Salmi sanoi Huuselan lähdettyä matkaan.

Yksi Huuselan kumppaniksi jo varhaisessa vaiheessa lähteneistä yrityksistä on ilmanvaihtotuotteita suunnitteleva ja valmistava suomalainen Climecon.

Ari Huusela Kuka: Ensimmäinen pohjoismaalainen, joka on hyväksytty mukaan ikoniseen Vendée Globe -yksinpurjehduskilpailuun Syntynyt: 1962 Ammatti: Lentokapteeni Vene: Imoca 60 -luokan Stark

”Ilman hallinta on ydinosaamistamme, ja siitä tulee aasinsilta, että Arin pitää niin lentäessään kun purjehtiessaan ymmärtää ilman liikkeitä ja ilmanpainetta, kuten meidänkin. Kun Suomesta lähdetään tekemään tämän luokan hanketta, on tärkeää olla tukemassa. Mekin olemme yrityksenä ponnistaneet pienestä, tavoitelleet suuria, kasvaneet ja pärjänneet isojen kilpailijoiden kanssa. Samoin Huusela lähtee pienestä Suomesta valtavan isoon ja arvostettuun kilpailuun, jonka arvostus on monessa muussa maassa ihan eri mittaluokassa kuin Suomessa”, sanoo Climeconin toimitusjohtaja Tommi Uksila, joka on itsekin innokas purjehtija.

Uksila kertoo, että yhteistyö Huuselan kanssa on tuonut myös Climeconille paljon näkyvyyttä sekä kotimaassa että kansainvälisessä mediassa.

”Esimerkiksi kilpailun lähtöä seu­rattiin tänä vuonna vielä tavallista enemmän medioista, koska kisakylä oli suljettu. Arin vene sijaitsi satamassa sellaisessa paikassa, että kun muitakin kippareita haastateltiin, logomme näkyi monessa paikassa. Ei meillä olisi ollut ikinä varaa ostaa sellaista medianäkyvyyttä.”

Myös Climecon on järjestänyt asiakastilaisuuksia yhdessä Huuselan kanssa ja saa matkan varrelta käyttöönsä Huuselan tiimin kumppaneita varten tuottamaa materiaalia. Lisäksi Huusela tekee Climeconille omia videopätkiä, joilla hän vastaa työntekijöiden ja asiakkaiden esittämiin kysymyksiin.

Huuselan kumppanina Climecon pääsee esiin laajalle yleisölle myös oman toimialansa ulkopuolella. Tärkeimpiä kohderyhmiä tavoitettaviksi ovat rakentamisen ja talotekniikan alan ihmiset, mutta myös mahdolliset tulevat työntekijät.

”Toivomme, että kun esimerkiksi opiskelijat tai nuoret työntekijät, jotka eivät vielä tunne yritystämme, näkevät meidän rekrytointi-ilmoituksemme, heillä on jo jonkinlainen mielikuva meistä”, Uksila sanoo.