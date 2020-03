Lukuaika noin 3 min

Maaliskuun puolivälissä tuli tieto, jonka mukaan Cannes Lions -festivaali järjestetään koronaviruksen aiheuttaman pandemian vuoksi alkukesän sijasta lokakuussa.

Nuorille luoville suunnittelijoille tarkoitettu Young Lions Finland -kilpailu puolestaan viedään maaliin alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Kisan shortlist julkistettiin perjantaina 27.3. Mukana on yhteensä 24 työtä.

Kilpailun järjestävän Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL:n toimitusjohtajan Tarja Virmalan mukaan kilpailu haluttiin viedä läpi suunnitellusti, koska se nähtiin reiluimpana ratkaisuna kilpailijoiden kannalta.

”Kilpailijat ovat satsanneet ja keskittyneet kilpailuun ja tehneet hienoja töitä sekä asennoituneet siihen, että he pääsevät pitchaamaan töitään nyt eikä muutaman kuukauden kuluttua. Siksi päätimme vetää kilpailun läpi normaalin aikataulun mukaisesti”, Virmala kertoo M&M:lle.

Koronakriisin vuoksi fyysisiä kohtaamisia on rajoitettu. Siksi kilpailun pitchaus ja tuomariston tapaamiset hoidetaan tänä vuonna verkon välityksellä. Voittajat julkistetaan perjantaina 3. huhtikuuta.

Voittajatiimit ovat perinteisesti matkanneet Cannesiin edustamaan Suomea Young Lions -kilpailussa, ja niin on määrä tapahtua tänäkin vuonna, mikäli festivaali pystytään vallitsevan tiedon mukaisesti järjestämään lokakuun 26.–30. päivänä.

MTL järjesti kilpailun ensimmäisen kerran nopealla aikataululla viime vuonna. Tuolloin toimistot maksoivat matkansa Cannesiin itse.

Tänä vuonna MTL keräsi 200 euron osallistujamaksun. Kun töitä ilmoitettiin mukaan kaikkiaan 62, tuotto nousee 12 400 euroon. Tämä potti käytetään kilpailijoiden Cannesiin lähettämiseen.

”Tällä summalla saamme osan matkakustannuksista katettua. Ihan kaikkea ei siis tarvitse maksaa itse, vaikka omaakin maksettavaa jää”, Virmala kertoo.

Markkinointiviestinnän ala on lukuisten muiden alojen tavoin elänyt viime viikot epätietoisuuden vallassa koronakriisin vuoksi. Erityisen haastavan tilanteesta tekee se, että poikkeusolojen keston arvioiminen on käytännössä mahdotonta.

”Jos kävisi niin, että Cannes Lions joudutaan tältä vuodelta kokonaan peruuttamaan, emme tiedä, miten kisaorganisaatio siinä tapauksessa käsittelee niitä töitä, jotka tänä vuonna on valittu. Kukaan ei tiedä, mitä tässä tapahtuu”, kiteyttää Tarja Virmala.

Young Lions Finland -kilpailun sponsorina on tänä vuonna Plusprint.

Shortlistille pääsivät seuraavat työt:

DESIGN

Mieli, Mya Rydman & Joel Huttunen, Drama Queen Communications

Right to roam, Janika Lähdes & Elina Cajan-Nikkinen, Bob the Robot

Talkoo Thinking, Joonas Vähäkallio & Fanny Haga, TBWA\Helsinki

Zerobox, Emma Rinneheimo & Katariina Karjalainen, Myy Agency

DIGITAL

#coronaproofed, Saana Sundberg & Lara Ala-Olla, TBWA\Helsinki

Donate Data, Marika Peltola & Tatu Kallonen, SEK

Finnish it, Roni Regnér & Tommi Selander, TBWA\Helsinki

Nakuna, Mya Rydman & Joel Huttunen, Drama Queen Communications

FILM

Kalsarikännit, Anton Paananen & Okko Käyhkö, Pictures Helsinki

The Word collection A/W, Jimi Hyvärinen & Minttu Aarniovuori, NORD DDB

MEDIA

A Generational Dream in Danger, Anssi Soini & Leo Järstä, Carat & Frankly Partners

Care like a Finn, Trang Nguyen & Essi Nikkinen, GroupM

Mind the gap, Mirella Miiluvaara & Roope Siltala, GroupM & C2

ORAVA – Redefine Your Scale, Johan Korsbäck & Jaakko Ylönen, Sanoma Media Finland

PR

IKIOMA, Riikka Rechardt & Pauline Korp, Hasan & Partners

Score with your head, Venla Väkeväinen & Liisa Helle, Bou

Thanks butt no, Jemina Sormunen & Emmi Kuoppa, Drama Queen Communications

The Box Challenge, Miikka Saari & Reetta Haanpää, N2 Marketing & Kuubi

The Free Press, Akseli Kouvo & Samy Wilkman, Hasan & Partners

PRINT

Box of hope, Riku Eteläkoski & Jonathan Fanta, Bob the Robot Oy

Exporting Finnish Equality, Aleksi Erma & Atso Wilén, TBWA\Helsinki

IKIOMA, Riikka Rechardt & Pauline Korp, Hasan & Partners

Take the bus like a Finn, Mya Rydman & Joel Huttunen, Drama Queen Communications

The Parental State of Mind, Viivi Tervonen & Mikko Sippola, C2 Advertising

Kilpailun tuomaristo oli seuraava:

Pauli Aalto-Setälä, Toimitusjohtaja, Dentsu Aegis Network

Eka Ruola, Toimitusjohtaja & vastaava luova johtaja, Hasan & Partners

Karri Gardemeister, Luova johtaja, Villivisio

Janne Uotila, Luova johtaja, Orange Advertising

Aapo Mäki, Toimitusjohtaja, Into-Digital

Anna Salo, Managing Director, Avidly Media Oy

Kuisma Väänänen, Art Director, Ivalo Creative Agency

Ville Ohtonen, luova johtaja, TBWA\Helsinki

Reetta Noukka, Operatiivinen johtaja, Finnish Design Shop

Sari Haavisto, Prompter, Salomaa

Niina Tielinen, Myyntipäällikkö, Plusprint