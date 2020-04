Lukuaika noin 2 min

Muusikko Lady Gagan ideoima virtuaalikonsertti One World: Together at Home esitetään suorana myös Suomessa Yle Areenassa sunnuntaina 19. huhtikuuta. Suora kaksituntinen konsertti alkaa klo 3 Suomen aikaa. Lähetys nähdään suomen kielellä tekstitettynä Yle TV2:ssa sunnuntaina kello 19-21. Suomessa myös ilmaiskanava Paramount Network näyttää koosteen konsertista sunnuntaina 19. huhtikuuta klo 22.00 alkaen.

Maailmanlaajuinen One World: Together at Home tukee yhteistä kamppailua koronaviruspandemiaa vastaan. Se tukee ja juhlistaa kallisarvoista työtä tekeviä terveydenhuollon ammattilaisia. Lähetyksessä nähdään musiikkiesitysten lisäksi lääkäreiden, hoitajien ja perheiden tosielämän tarinoita ympäri maailman.

Lady Gagan lisäksi järjestäjätahoja ovat Global Citizen -kansalaisjärjestö ja Maailman terveysjärjestö WHO. Gaga on sanonut aiemmin, että konsertin päämissio on nostaa maailmanlaajuista yhteishenkeä taistelussa koronapandemiaa vastaan, eikä se ole varsinaisesti varainkeruukonsertti. Konsertin yhteydessä nostetaan kuitenkin mahdollisuutta lahjoittaa rahaa WHO:n COVID-19 Solidarity Response -rahastolle, jonka saamia lahjoituksia ohjataan terveydenhuollon hyväksi ympäri maailman. Gaga keräsi äskettäin WHO:lle 35 miljoonaa dollaria.

Lady Gagan lisäksi mukana ovat Alicia Keys, Amy Poehler, Andrea Bocelli, Awkwafina, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong (Green Day), Burna Boy, Camila Cabello, Celine Dion, Chris Martin, David & Victoria Beckham, Eddie Vedder, Ellen DeGeneres, Elton John, FINNEAS, Idris ja Sabrina Elba, J Balvin, Jennifer Lopez, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, LL COOL J, Lupita Nyong’o, Maluma, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Paul McCartney, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Sam Smith, Shah Rukh Khan, Shawn Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift ja Usher.

Tapahtumaa isännöivät suositut tv-tähdet Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel ja Stephen Colbert. Ylen suomenkielisestä selostuksesta lähetyksessä vastaavat YleX:ltä tutut Katri Norrlin ja Jani Kareinen.

Megatapahtuma striimataan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä myös monissa sosiaalisen median kanavissa.

