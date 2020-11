Lukuaika noin 2 min

Pelastusarmeija on nostanut tämänvuotisessa Joulupata-kampanjassaan keskiöön poikkeuksellisesti avun antajan. Aiemmissa Pelastusarmeijan kampanjoissa hädänalaisten asemaa on dramatisoitu avunsaajan näkökulmasta. Nyt viesti on lisäksi kohdistettu ensimmäistä kertaa erityisesti yrityspäättäjille.

Saituri-nimisellä kampanjavideolla esiintyy näyttelijä Jarmo Mäkinen yritysjohtajan roolissa. Tarinassa nähdään, sykkiikö saiturin rinnassa kuitenkin lämmin sydän.

”Tällä filmillä haluamme dramatisoida antamisen ilon ja viestiä, että jokainen lahjoitus on arvokas”, sanoo Pelastusarmeijan markkinointijohtaja Anne Fredriksson.

Pelastusarmeijalla on kaksi keräysbrändiä, Auta ihmistä ja yli 100-vuotias Joulupata. Keräystuotoilla autetaan kotimaan vähävaraisia, esimerkiksi lapsiperheitä ja vanhuksia. Auta ihmistä -kampanja näkyy mediassa kesällä ja syksyllä, Joulupata nimensä mukaisesti marras–joulukuussa.

”Ensimmäistä kertaa kohdistamme viestin yrityspäättäjille. Tavoitteemme on aina ylittää edellisen vuoden keräyksen tuotto molemmissa isoissa keräyksissämme. Nyt haaste on kova, sillä viime vuonna teimme ennätykselliset tulokset molemmissa: Auta ihmistä keräsi yli kaksi miljoonaa euroa ja Joulupata yli miljoona euroa. Siksi haluamme tuoda esille myös online-lahjoittamista. Tänä vuonna myös avuntarvitsijoita on ollut selvästi enemmän”, Fredriksson sanoo.

Verkossa lahjoittaminen on ollut mahdollista jo monena vuonna, mutta mahdollisuuksia on laajennettu. Tänä vuonna on esimerkiksi lisätty kuukausilahjoittamisen työkaluja ja maksutapavaihtoehtoihin on lisätty mobiilimaksusovellus Pivo.

Fredriksson kertoo M&M:lle, että monet yritykset on lähestyneet Pelastusarmeijaa ja kysyneet yritysyhteistyömahdollisuuksista.

”Huomasimme, että yrityksissä olisi halua tehdä kanssamme yhteiskuntavastuutyötä ja voisimme suoraan kertoa, että Joulupata on erinomainen tapa auttaa.”

Kampanjan kautta auttamisen tapa tuodaan yrityksille esiin yhteisesti, joten kaikille ei tarvitse kertoa siitä erikseen.

"Helpotamme yritysten tahtoa auttaa kotimaan vähävaraisia. Yritykset kautta linjan ovat kiinnostuneita yhteiskuntavastuusta ja hyväntekeväisyydestä, ja ehkä tämä aika otollinen ja senkin takia yhteydenottoja on tullut aiempaa enemmän. Tämä innoitti tekemään tällaisen kohderyhmäpainotuksen.”

Myös kampanjan suunnittelu, valtaosa tuotannosta ja mediatila on saatu yrityksiltä lahjoituksina, joten kampanjan budjetti on hyvin pieni. Fredriksson muistuttaakin kiitollisena, että yritykset voivat tarjota tukeaan ja toteuttaa yhteiskuntavastuutaan monella tavalla, myös esimerkiksi asiantuntijatyötä tarjoamalla.

Joulupata-filmin on suunnitellut mainostoimisto Make it Simple. Tuotannosta vastaa Otto Tuotanto. Filmiä esitetään laajasti muun muassa LinkedInissä, Discovery- ja MTV3-kanavilla sekä elokuvateattereissa. Monikanavaiseen kampanjaan kuuluu myös radiomainontaa, printtimainontaa, ulkomainontaa ja digitaalista markkinointia.