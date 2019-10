Lukuaika noin 5 min

House of Laplandin markkinointikampanja ulkomaisen sesonkityövoiman houkuttelemiseksi Lappiin tavoitti miljoonia eurooppalaisia ja ohjasi 18 000 kiinnostunutta avointen työpaikkojen äärelle Work in Lapland -onlinetapahtumaan.

Kampanja toi ensimmäisessä vaiheessa yli 279 000 vierailijaa lapland.fi-sivuston Live & Work -osioon sekä sen artikkeleihin, kuten ”Top Eight Reasons to Work in Lapland for the Winter” sekä ”Seasonal Work in Lapland FAQ”. Sisältöjen kautta yli 1 500 vierailijaa löysi tiensä Baronan, Lapland Staffin, Go Onin ja TE-palveluiden avoimiin työpaikkoihin.

Kampanjan toisessa vaiheessa markkinoitiin Instagramissa ja Facebookissa suoraan EURES-verkoston järjestämää virtuaalista Work in Lapland -tapahtumaa, johon kampanjan kautta saapui yli 17 800 kävijää. Yhteensä Work in Lapland -tapahtumassa oli 1 400 rekisteröitynyttä työnhakijaa tavoittelemassa 457 työtehtävää.

House of Lapland toteutti yhdessä Lapin TE-palveluiden kanssa markkinointikampanjan kuudessa Euroopan maassa: Espanjassa, Italiassa, Portugalissa, Kreikassa, Ranskassa ja Romaniassa.

Kampanjan aikana ensimmäisen vaiheen Google Display ja toisen vaiheen Facebook- sekä Instagram-mainoksia näytettiin kymmeniä miljoonia kertoja. Kampanjan sisällöistä vastasi House of Lapland ja markkinoinnin teknisestä toteutuksesta matkailumarkkinointiin erikoistunut jyväskyläläinen FlowHouse Oy. Kampanja oli käynnissä 1.8. -3.9.2019 ja sen mediabudjetti oli hieman vajaat 15 000 euroa.

Kampanjalla tähdättiin työnhakijoiden ja työpaikkojen yhteen saattamiseen. Yhteistyön taustalla oli jopa akuutiksi muodostunut työvoimapula Lapin kovimman matkailusesongin aikaan. Tänä vuonna kampanja sekä Work in Lapland -tapahtuma järjestettiin kolmatta kertaa.

House of Laplandin toimitusjohtaja Sanna Tarssasen mukaan toimialakohtaiset digitaaliset markkinointikampanjat ovat vahva työkalu osaajien houkutteluun. Muuttopäätös ei kuitenkaan synny hetken mielijohteesta eikä yksittäisen kampanjan ansiosta, vaan kysymys voi olla usean vuoden prosessista.

”Siksi todellinen vaikuttavuus syntyy siitä, että tavoitamme oikeat kohderyhmät ja tuotamme muuttopäätöstä tukevaa sisältöä jatkuvasti”, toteaa Tarssanen.

Kampanjalla tähdättiin työnhakijoiden ja työpaikkojen yhteen saattamiseen. Yhteistyön taustalla oli jopa akuutiksi muodostunut työvoimapula Lapin kovimman matkailusesongin aikaan. Tänä vuonna kampanja sekä Work in Lapland -tapahtuma järjestettiin kolmatta kertaa.

Osaavan työvoiman houkutteleminen Lappiin on mielenkiintoinen haaste. Pohjoinen Suomi kiinnostaa monia eurooppalaisia työ- ja asuinpaikkana, mutta matkan varrella on Tarssasen mukaan vielä haasteita.

”Ensimmäinen haaste on itsessään se, että matkailu on vielä niin talvipainotteista, että ulkomailta tulijoille on tarjolla usein aluksi töitä vain talvikaudeksi ja joudumme markkinoimaan sesonkitöitä, vaikka Lappi kiinnostaisikin monia pysyvänä asuinpaikkana. Talven sesonki kestää muutamia kuukausia”, kertoo Sanna Tarssanen.

Kapuloita rattaisiin tuovat osaltaan myös esimerkiksi työlupa-asiat ja Lappia vaivaava asuntopula. Tarssasen mukaan etenkin EU:n ulkopuolista työvoimaa koskevat työlupa- ja tarveharkinta-asiat voivat olla pk-yrityksille hitaita ja raskaita prosesseja.

”Asuntopula Lapissa ei koske pelkästään sesonkitöitä, ja esimerkiksi isoilla yrityksillä on omasta takaa järjestelyt sesonkityövoiman majoittamiseen, mutta ongelma on tällä hetkellä merkittävä isoissa osissa Lappia, ja väistämättä se heijastuu myös matkailualaan”, kertoo Tarssanen.

Pohjoisen noste kasvaa

Matkailuala ei ole ainoa työvoimapulasta kärsivä ala Lapissa. Kova tarve työvoimalle on myös esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla ja teollisuudessa. Esimerkki Lapin nosteesta on se, että vuonna 2018 maakuntaan muutettiin ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin kuin maakunnasta pois.

”Lapin työmarkkinoiden tilanne on hyvä, työttömyys on edelleen laskenut, mutta kääntöpuolena näkyy kasvava työvoimapula. Nyt on aika hakea työvoimapulaan uusia ratkaisuja ja kääntää kaikki kivet. Työllistymisen polut kasvavaan työvoimatarpeeseen pitää ratkoa sekä jo Lapissa asuvien työnhakijoiden osalta, mutta toivottaa myös tervetulleeksi kaikki uudet muuttajat”, kertoo Lapin TE-palveluiden palvelujohtaja Kaija Kukkola.

Kampanjan aikana ensimmäisen vaiheen Google Display ja toisen vaiheen Facebook- sekä Instagram-mainoksia näytettiin kymmeniä miljoonia kertoja. Kampanjan sisällöistä vastasi House of Lapland ja markkinoinnin teknisestä toteutuksesta matkailumarkkinointiin erikoistunut jyväskyläläinen FlowHouse Oy.

Syksyn aikana House of Lapland toteuttaa vielä sesonkityöpaikkojen markkinointia kotimaassa, jatkaa käynnissä olevaa Tervetuloa Lappiin -kampanjaa sekä tarjoaa tietoa ja inspiraatiota Lappiin muuttamisesta kiinnostuneille.

House of Lapland vastaa myös Lapin yhteisestä kansainvälisestä matkailumarkkinoinnista. Koska muuttopäätös on usein pitkä prosessi, on ensiarvioisen tärkeää, että potentiaalisia työntekijöitä puhutellaan pidemmän aikaa. House of Lapland pyrkii pitämään yhteyden tiiviinä ja kertomaan tarinoita pohjoisesta jatkuvasti.

”Kyse on samasta Lapista ja Lapin lumosta, ja sama brändi puhuttelee myös potentiaalisia työntekijöitä, olipa kyse matkailijasta tai työntekijästä, vaikka viestien kärjet ovatkin hieman erilaisia”, toteaa Sanna Tarssanen.

Potentiaalisille työntekijöille House of Lapland tarjoaa Live & Work -osiolla sisältöä, joka inspiroi ja informoi Lapissa työskentelystä kiinnostuneita.

”Esimerkiksi ohjaamme avointen työpaikkojen äärelle, kerromme palkkauksesta ja työehtosopimuksista, mistä saa lisää tietoa työlupa-asioihin ja yleisesti tietoa elämästä Lapissa, mutta myös inspiroimme kertomalla tarinoita täällä työskentelystä ja tänne muuttaneista ihmisistä”, kertoo Tarssanen.

House of Lapland Oy on voittoa tavoittelematon Lapin Yrittäjien, kuntien ja korkeakoulujen omistama Lapin yhteinen markkinointi- ja viestintätalo, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että Lappi näkyy, kuuluu ja kiinnostaa matkakohteena, asuinpaikkana, kuvauslokaationa sekä arktisena bisnesympäristönä.

Lue lisää: Leville valmistuu uusi taiteeseen ja designiin keskittyvä luksushotelli, joka on suurin tänä vuonna Lapissa valmistuva hotellihanke

Lue lisää: Suomen Lappi pääsi suurelokuvan huiman toimintakohtauksen näyttämöksi: ”Kysyntä on huomattavasti kasvanut”