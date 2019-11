Lukuaika noin 2 min

Reetta Kataja ja Nico La Fiura ovat voittaneet AMIN Young Creatives -kisan, heidän työntantajansa Avidly tiedottaa. Kyseessä on AMIN-verkoston sisäinen alle 30-vuotiaille tekijöille suunnattu kilpailu. Verkostoon kuuluu yli 50 toimistoa ympäri maailman.

Kataja, 29, työskentelee strategina ja La Fiura, 24, on titteliltään Inbound Marketin Consultant.

Kilpailun briiffi oli nostaa tietoisuutta markkinointi- ja mainosalan epätasaisesta ikäjakaumasta, joka aiheuttaa huolta siitä, että se rajoittaa mainontaa, joka on suunnattu varttuneemmille ikäryhmille. Alalla työskentelee runsaasti milleniaaleja ja Z-sukupolvea, mutta vain kourallinen yli 50-vuotiaita, ja vielä harvinaisempia ovat yli 60-vuotiaat.

Katajan ja La Fiuran työ kannustaa tiedotteen mukaan toimistoja rakentamaan tiimejä ja työyhteisöjä, joissa on jäseniä kaikista ikäryhmistä. Konseptin ajatuksena on pelillistää tiimien rakentaminen. Korttipelissä jokainen ikäryhmä on tietyn pisteen arvoinen, ja pelissä saa sitä enemmän pisteitä, mitä harvinaisempia mainosalan ikäryhmiä saa mukaan.

“Mietimme, että mainosalaa dominoivien milleniaalien huomion saa parhaiten tarjoamalla heille pelin, jota he voivat pelata töissä. Toisaalta taas vanhemmat ikäryhmät tuodaan esiin liioitellun harvinaisina, ikään kuin katoamassa olevina lajeina. Työ tehtiin pilke silmäkulmassa ja vitsaillen vähän joka ikäryhmästä”, Kataja kertoo.

”Alallamme kohderyhmien ymmärtäminen on tärkeää, jonka vuoksi monipuolisuus tiimin sisällä on erityisen arvokasta. Luova idea syntyi kaikille sukupolville tutusta rakkaudesta keräilyyn”, La Fiura sanoo ja mainitsee, että hänen nuoruutensa keräilyesineet olivat usein erilaisia kortteja.

Voittajat saavat palkinnoksi matkustaa Lissaboniin, jossa he esittelivät työn AMINin järjestämässä seminaarissa.

Avidlyn mukaan heillä on työntekijöitä tasaisesti kaikista ikäluokista: Suomen 184 työntekijästä alle kolmekymppisiä on 18 prosenttia, kolmekymppisiä 38 prosenttia, nelikymppisiä 27 prosenttia, viisikymppisiä 15 prosenttia ja kuusikymppisiä yksi prosentti.