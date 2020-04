Lukuaika noin 2 min

Poikkeustilassa markkinointiin tarvitaan myös sissiasennetta. Rovaniemeläinen ravintola Kauppayhtiö turvautui koronakriisin puristuksessa guerrillamarkkinointiin, joka näkyy katukuvassa ja tuntuu sydämessä.

Rovaniemen autiota katukuvaa koristavat nyt ravintola Kauppayhtiön julisteet, joissa on kirjattuna lukutavasta riippuen teksti ”We Got Kauppayhtiö” tai ”We Got Rovaniemi”. Lause viittaa punavuorelaiseen We Got Beef -baariin, joka sijaitsi Iso Roobertinkadulla ja oli tunnettu muun muassa guerrillamarkkinoinnista sekä hyperpaikallisuudesta. (Ja paljon muustakin.)

Koronakriisi asettaa ravintolat ahtaalle kautta Suomen, mutta nopeimmat ovat toimineet ja innovoivat uusia tapoja näkyä ja ennen kaikkea myydä nykytilanteessa.

Idea rovaniemeläisen ravintolan kampanjaan syntyi etelässä, mutta toteutus jalkautui suoraan Rovaniemen kaduille.

Taustalla on ajan henkeen sopiva etätiimi. Guerrillanyrkkinä toimivat art director Ale Lauraéus, valokuvaaja Pekka Mustonen ja Kauppayhtiön omistaja Antti Kuha.

Kauppayhtiö on muiden ravintoloiden tapaan joutunut sulkemaan ovensa, mutta ruokaa myydään edelleen mukaan otettavaksi. Tavoitteena on myös luoda rajoja rikkovaa yrittäjähenkeä pohjoiseen.

”Vaikka myynnit ovat vähentyneet, niin ajattelimme tehdä hyvää ja luoda positiivista tekemisen ilmapiiriä Rovaniemelle. Tuntuu, että näinä vaikeina aikoina pienet ja merkitykselliset teot vaikuttavat voimakkaammin”, Antti Kuha kommentoi.

Punavuoressa We Got Beef muistetaan nykyään myös WGB-oheistuotteista, jonka tuotteista tuli nopeaan tahtiin keräilyharvinaisuuksia ja katu-uskottavuuden todistusaineistoa.

Rovaniemelläkin kampanja jatkuu erikoiserässä t-paitoja ja huppareita, joita myydään Kauppayhtiössä.

”Kampanja tehtiin talkoovoimin etänä. Yhtään Teams-palaveria emme pitäneet”, kertoo kampanjan Uudellamaalla suunnitellut art director Ale Lauraéus kertoo.

Kauppayhtiö on tärkeä osa Rovaniemen ravintolakentän sydäntä.

”Siksi halusimme tuoda kultaisen sydänsymbolin osaksi teemaa”, Lauraéus taustoittaa.