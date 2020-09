Lukuaika noin 3 min

Strategia-, design- ja teknologiayhtiö Reaktor avaa bränditoimiston Suomessa. Monialaisen designin ja teknologian huippuosaamisesta ammentava bränditoimisto Reaktor Creative on emoyhtiön Amsterdamin-toimistossa kolmen viime vuoden aikana rakennettu yksikkö. Se keskittyy luovaan suunnitteluun, tarinankerrontaan ja moderniin brändinrakennukseen.

Reaktor Creativellä on toimintaa myös New Yorkissa, joka kiinnostaa paljon, mutta jossa vielä tällä hetkellä tutkitaan markkinaa, kertoo Reaktor Creativen vastaava luova johtaja Niclas Kristiansson.

Kristiansson kuvailee bränditoimiston olevan ”puuttunut palanen” Reaktorin toiminnassa, joka muuten kattaa kaikki asiakasyrityksen tasot liiketoimintastrategiasta palvelumuotoiluun. Brändi ja markkinointiviestinnällinen kulma täydentää tarjonnan, hän toteaa.

”Olemme kypsyneet studiona työskentelemällä maailman suurimpien kuluttajabrändien kanssa. Nyt tuomme osaamisemme Suomeen. Meille ominaista ovat vahvat konseptit ja brändilähtöinen innovaatio, joka synnyttää keskustelua ja parhaimmillaan uutta liiketoimintaa”, Niclas Kristiansson sanoo.

Yhtä samaa tiimiä

Suomalainen toimisto on kaikessa hiljaisuudessa jo tehnyt töitä Amsterdamin kollegoiden kanssa. Kristiansson kuvailee, että Helsinki ja Amsterdam ovat yhtä, samaa tiimiä.

Reaktor Creativen kansainvälisiin asiakkaisiin kuuluvat esimerkiksi Adidas, Kanye Westin muotibrändi Yeezy Supply, ruotsalais-kiinalainen automerkki Lynk & Co sekä Tommy Hilfiger. Suomalaisasiakkaisiin kuuluvat muun muassa Rovio ja Suunto.

”Tarkoitus on rakentaa uskottavuutta ja maailmanluokan tason tekemistä suomalaisten asiakkaiden kanssa”, Kristiansson linjaa.

Reaktorilla pitkään työskennellyt Kristiansson itse muutti kolmisen vuotta sitten New Yorkista Amsterdamiin perustamaan Reaktor Creativeä. Sitten hän palasi Suomeen, ja toimistoa on rakennettu ”stealth modessa” vuoden päivät.

Reaktorin oma bränditoimisto on selvää jatkumoa alan kansainväliselle kehitykselle, josta selkein esimerkki on amerikkalaisen ja alan ehkä arvostetuimman luovan toimiston Droga5:n myyminen Accenturelle.

Luovuus kiinnostaa.

Niclas Kristiansson pitää kehitystä luonnollisena, koska teknologialla ja digitaalisuudella on alati kasvana rooli sekä siinä, miten yritykset tekevät bisnestä että siinä, miten yritykset puhuvat itsestään kuluttajille ja yhteiskunnalle.

Näkemyksen allekirjoittaa Reaktorin toimitusjohtaja Sampo Pasanen.

”Digipalveluiden ympärille rakennetaan koko ajan uudenlaisia tapoja erottua, ja meillä on sillä alueella kansainvälisestikin ainutlaatuista osaamista. Tätä työtä on tehty Reaktorilla jo pitkään. Tulokset ovat olleet niin merkittäviä, että osaamiselle halutaan omistaa oma yksikkönsä”, Sampo Pasanen sanoo.

Herätys alalle

Alaa seuraavan median näkökulmasta on helppo todeta, että suomalaiselle markkinointiviestinnän kentälle Reaktor Creative on voimakas herätys.

”Olemme haastaja markkinalla ja meillä on erilaiset toimintatavat. Toivomme, että on se on kiinnostavaa”, vastaava luova johtaja Niclas Kristiansson toteaa.

Loppuun uutinen uutisen sisällä: rekrytointi Helsingin-toimistoon on alkanut jo. Reaktor Creativen Suomen-toimistoa on vahvistettu uusilla rekrytoinneilla: SEKiltä palkattiin elokuussa luova strategi Jesse Pitkänen ja syyskuussa joukkoon liittyi taiteellinen johtaja Hugo d’Alte, joka tuli Agency Leroysta.

Kristianssonin puheista käy ilmi, että panostus on merkittävä ja tavoite kansainvälinen sekä tekemisen tasossa että asiakkaiden menestyksessä.

”Näkisin, että meitä olisi Helsingissä optimisesti ajateltuna vuoden päästä 20-30 henkeä. Ja se on siis luova kapasiteetti, siihen päälle kaikki muut.”

Reaktor Creativen tiedotteen mukaan katse suunnataan alusta saakka maailmalle ja etenkin juuri New Yorkiin, jossa Reaktorilla tosiaan on myös toimisto.

Yhdysvalloissa liiketoiminnan käynnistämiseen tuo vetoapua konsultin roolissa mainosalan konkari Andrew Essex, joka tunnetaan yhtenä mainitun Droga5:n perustajista sekä Plan A -holding-yhtiön keulakuvana.

Nimi- ja asiakaslista viestivät potentiaalisille asiakkaillekin Reaktor Creativen kunnianhimosta.

”Asiakkaina meitä kiinnostavat yritykset, jotka ymmärtävät rohkeuden merkityksen uudistumisessa ja uudet avaukset, joissa tavoitellaan maailmanluokan tasoa”, Niclas Kristiansson kuvailee.