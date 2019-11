Lukuaika noin 3 min

Suomalaisten ginien menestys maailmalla jatkuu. Tornio Distilleryn Lójhtu – The Magical Gin of Lapland -gini palkittiin hopealla juoma-alan Cathay Pacific Hong Kong International Wine & Spirit Competition -kilpailussa modernien ginien sarjassa.

Palkinto oli torniolaistislaamolle jo neljäs kansainvälinen mitali sen lyhyen olemassa olon aikana. Giniä on tehty Tornion Panimon sivutuotteena tämän vuoden huhtikuusta alkaen.

”Nämä kilpailut ovat olleet hyvä keino mitata oman tuotteen laatua”, kertoo Tornion Panimon ja Tornio Distilleryn toimitusjohtaja Kaj Kostiander.

Torniolaisen ginin brändi pohjaa vahvasti lappilaisuuteen. Kostianderin mukaan Lappi-eksotiikkaa hyödynnetään muun muassa pakkaussuunnittelussa. Pullon kyljessä leiskuvat revontulet.

”Halusimme Lapin taian pulloon. Se oli missiomme, kun lähdimme tätä giniä tekemään.”

Lapin taikaa haettiin myös juoman nimeen. Lójhtu viittaa loitsun tekemiseen ja loihtimiseen. Kostianderin mukaan se on sopivan lyhyt ja jää helposti mieleen eikä ole yhtä puhkikulutettu kuin vaikka lumo tai taiga.

”Kun ihminen pysähtyy katsomaan nimeä ja miettimään sitä, siinä on jo kolme sekuntia voitettu huomiota.”

Juoman raaka-aineet ovat kotimaisia ja pääosin Lapista.

”Ajatuksemme oli, että kun olemme Lapista niin käytetään sitten myös aidosti lappilaisia raaka-aineita. Se on ihan yliopistotasolla tutkittu, että lappilaiset yrtit, kuten käyttämämme ruusujuuri ja väinönputkijuuri, ovat huomattavan paljon voimakkaampia tuoksultaan ja hivenaineiltaan kuin Etelä-Suomessa saati Keski-Euroopassa kasvavat”, Kostiander kertoo.

Tornion tislaamo on ehtinyt kokea jo raaka-aine pulaakin, kun loppukesästä näytti siltä, että katajanmarjaa ei ole tukkureilla tarjolla. Metsissä sitä kyllä oli, mutta sitä ei poimittu. Kostiander valjasti sosiaalisen median käyttöönsä ja pian katajanmarjan kerääjiä alkoi ilmoittautua, minkä tuloksena tislaamolla on nyt katajanmarjaa varastossa ainakin vuodeksi eteenpäin.

Kisoissa ei voi ratsastaa Lappi-eksotiikalla tai muillakaan brändillisillä keinoilla, sillä juomat maistellaan sokkotesteissä. Cathay Pacific Hong Kong International Wine & Spirit -kilpailussa oli tuotteita 49 eri maasta.

Aikaisemmin tänä vuonna Lójhtu palkittiin hopeamitalilla modernien ginien sarjassa ja pronssimitalilla Gin & Double Dutch Tonic –sarjassa Lontoossa IWSC-alkoholijuomakilpailussa, sekä pronssilla alkoholialan ammattilaisten ehkä eniten arvostamassa International Spirits Challengessä modernien ginien sarjassa. Kostiander sanoo, että kilpailut ovat poikineet jo mukavasti kysyntää ulkomailta, vaikka tislaamopuoli on vielä starttailuvaiheessa. Gini on tällä hetkellä Alkon tilaustuote ja jonkin verran myyntiä on myös Ruotsiin.

”Viimeksi tänään tuli viestiä Intiasta, että haluavat giniämme sinne. Tajusin, että kyllä nyt viimeistään täytyy ryhtyä toimeen ja alkaa virittää vientiprojektia. ”

Tornion Panimo perustettiin vuonna 2016 samoille sijoille missä aiemmin toimi Lapin Kullan tehdas vuoteen 2010 asti. Koko yrityksessä on tällä hetkellä kahdeksan työntekijää, ja olut on sen ykköstuote.

”Kasvu on ollut aika reipasta. Ensimmäisenä toimintavuonna 2017 myimme 152 000 litraa olutta ja viime vuonna 362 500 litraa. Tänä vuonna arvio on 420 000 - 440 000 litraa. Arvioitu liikevaihtomme on tänä vuonna 1,4 miljoonaa euroa”, Kostiander sanoo.