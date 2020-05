Lukuaika noin 2 min

Autetaanravintoloita.fi on kauppapaikka, jonne mikä vain ravintola voi perustaa veloituksetta oman verkkokaupan. Ravintolat saavat lahjakorttimyynnin tulot välittömästi suoraan itselleen.

Koronaviruksen aiheuttama pandemia on johtanut poikkeustilanteeseen, jossa ravintolat ovat joutuneet sulkemaan ovensa kesäkuun alkuun saakka Suomessa. Hartwallin toimitusjohtaja Kalle Järvinen kertoo M&M:lle idean lähteneen hartwallilaisilta, jotka ovat huolissaan ravintoloiden tulevaisuudesta.

”Yhteistyökumppanimme Heineken on toteuttanut saman tyylisiä sivustoja muualla maailmassa, kuten Belgiassa ja Hollannissa, koronakriisin aikana. Otimme Heinekeniltä parhaat opit, toimme mukaan hartwallilaisten laajan osaamisen ja kotimaan muut ammattilaiset. Näin saimme laitettua lahjakorttikaupan ripeästi pystyyn”, Järvinen kertoo.

Uuden alustan tavoitteena on saada ravintoloille tuloja jo ennen kuin ovet voidaan avata yleisölle, ja houkutella väkeä ravintoloihin heti, kun se on taas mahdollista. Lisäksi tavoitteena on kiinnittää ihmisten huomio ravintoloiden ahdinkoon, ja saada heidät toimimaan lempiravintoloidensa puolesta.

Ilmoittautuminen mukaan alkoi vapun alla, ja mukana on nyt melkein 150 ravintolaa aina pienistä pubeista ketjuravintoloihin. Kaikkien verkkokauppoja ei olla vielä ehditty avata, mutta jo nyt palvelusta löytyy reilut 60 ravintolaa, joihin lahjakortteja voi ostaa. Uusia ravintoloita lisätään palveluun joka päivä.

Kalle Järvinen toteaa, että Hartwallille on yrityksenä todella tärkeää auttaa hädässä olevia ravintola- ja anniskelualan toimijoita. Fakta on Järvisen mukaan se, että avaaminen kesäkuussa voi tulla monelle ravintolalle ja pubille liian myöhään.

”Ravintolat ovat aina olleet Hartwallin sydämessä. Koko ala on tällä hetkellä kuilun partaalla, ja haluamme auttaa. Näin voimme tukea ravintoloita kriisin keskellä, ja auttaa heitä saamaan tuloja lahjakorttimyynnistä jo ennen, kuin ovet avataan yleisölle.”

Mukaan lähteminen on ravintoloille nopeaa ja ilmaista. Maksuliikenteestä vastaa OP-ryhmään kuuluva Checkout Finland. Alustan hallinnointikuluja varten veloitetaan 5,5 % myydyistä summista, ja summa menee kokonaisuudessaan alustaa ylläpitävälle Helppari Oy:lle.

Alusta saatiin Kalle Järvisen mukaan nopeasti pystyyn. Järvinen jakaakin kiitosta mukana olleelle tiimille, joka on tehnyt töitä isolla sydämellä omaa aikaansa säästelemättä.

”Tämä on meille varsin merkittävä teko, ja tähän on laitettu lukemattomia tunteja työtä laajalla porukalla. Hartwall myös panostaa alustan mainontaan ja näkyvyyteen. Alusta on avoin kaikille ravintoloille, olivat ne meidän asiakkaitamme tai eivät. Tämä on pieni teko koko alan puolesta”, Järvinen summaa.

Koronakriisin jatkosta ja kestosta on tässä vaiheessa hyvin hankala sanoa mitään. Kalle Järvinen kertoo, että Hartwall aikoo auttaa yrityksiä kriisin aikana uuden alustan lanseeraamisen ohella myös muilla tavoilla.

”Me esimerkiksi neuvomme ravintoloita avun ja tukien hakemisessa. Lisäksi meiltä saa apua toiminnan uudelleen käynnistämiseen. Teemme voitavamme, jotta mahdollisimman moni ravintola selviää uuteen alkuun, ja toivomme että moni lähtee auttamaan ravintoloita kriisin yli.”