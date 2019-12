Brand & Design Agency Bondin luoma viesti koiranomistajille on selvä: Koira on kuningas.

Eläinlääkäri ja Rovaniemen Hevosklinikan yrittäjä Heidi Kellokoski-Kiiskisen työpäiviin mahtuu kilometrejä, ja kerran ajellessa idea alkoi raksuttaa. Alkuvuonna 2017 hän alkoi kehittää ideaa mobiilisovelluksesta, johon eläintenomistaja voisi kirjata keskitetysti kaikki eläimensä terveystiedot, ja ennen kuin huomasikaan, hän oli pitchaamassa ideaansa Kasvu Open -tapahtuman finaalissa Jyväskylässä.

Hän sai idealleen sijoittajaksi rovaniemeläisen yrittäjän ja Rovaniemen palloseuran toimitusjohtajan Risto Nivan,

”Siinä oli vähän tuuriakin mukana. Yhteinen tuttava vinkkasi minulle enkelisijoittajasta. Risto oli juuri laskenut kädestään paikallislehden, jossa oli juttu minusta, kun puhelin soi, ja soittaja olin minä.”

Ensin applikaatio lanseerattiin hevosten omistajille.

”Olen hevospraktikko ja teen paljon töitä kilpaeläinten kanssa. Kilpahevosten lääkekirjanpito ja dopingasiat ovat olleet paljon pinnalla ja niiden toimimattomuus on ollut tiedossa jo kauan.”

Koirat olivat ideassa mukana alusta alkaen, kaupallisen potentiaalin vuoksi.

”Hevosia Suomessa on noin 75 000, mutta koiria on noin 700 000, ja täällä rekisteröidään noin 50 000 koiraa vuosittain. Volyymit koirapuolella ovat sellaisia, että jos ajattelee bisnesmielessä, niin siinä alkaa olla jotain järkeä.”

Kellokoski-Kiiskisen koiran mukaan nimetty Paulus-applikaatio lanseerattiin lokakuussa koiran- omistajien käyttöön. Terveystiedot ovat applikaation kova ydin.

”Siellä on esimerkiksi painonhallintaosio. Ylipainohan on suurin eläinten hyvinvointia uhkaava tekijä länsimaissa tällä hetkellä. Eläimillä on hyvinvointisairauksia kuten ihmisilläkin, koirillakin diabetes on yleistynyt. Lääkekirjanpidolla puolestaan voidaan myös vähentää antibioottien käyttöä ja ehkäistä antibioottiresistenssiä.”

Heidi Kellokoski-Kiiskinen Eläinlääkäri ja Rovaniemen Hevosklinikan yrittäjä. Toimii myös alansa kansainvälisissä tehtävissä. Hänet valittiin 2016 ensimmäisenä suomalaisena kaikkien Euroopan hevoseläinlääkäri- järjestöjen kattojärjestön FEEVA:n hallitukseen. Paulus Company perustettiin vuonna 2017. Paulus-sovelluksella omistaja voi seurata lemmikkinsä hyvinvointia ja terveyttä. Tuotantoeläimille se soveltuu myös lääkekirjanpitoon.

Sovellusta ei lähdetty ”nyhertämään autotallissa”, vaan Kellokoski-Kiiskinen halusi heti mukaan kattavan ammattilaisjoukon.

”Ajattelin heti alussa, että markkinointi ja ilme ovat tärkeitä.”

Brändi-identiteetin loi Brand & Design Agency Bond . Koira on kuningas, kuuluu brändin viesti koiranomistajille.

Lanseerauskampanjan teki Marketing Clinic . Se kohdennettiin verkossa ja sosiaalisessa mediassa potentiaalisiin asiakasryhmiin.

”Kävimme vasta läpi lanseerauskampanjan tuloksia, ja se oli kiinnostanut keskivertokampanjaa huomattavasti enemmän. Siinä saatiin enemmän konversioita kuin keskivertokampanjassa. Varmasti johtuu siitä, että tuote on aivan uusi.”

Kooditaloksi valittiin Bitfactor .

”Sanoin heille, että sovelluksen pitää olla visuaalinen ja helppokäyttöinen. Ajattelin siinä käyttäjänä lähinnä itseäni.”

Kellokoski-Kiiskinen huomauttaa, että tuotantoeläimen lääkekirjanpidolla on vaikutuksia myös ihmisten terveyteen.

”Maailmallahan syödään hevosta, ja muutama vuosi sitten on ollut näitä skandaaleja, että hevosia on lääkitty kielletyillä lääkkeillä. Tämä lisää näkyvyyttä, että näin ei kävisi. Olen koonnut sovellukseen kattavan lääkekirjanpidon, joka täyttää sekä Hippoksen, Suomen ratsastajain liiton, että EU:n säännökset.”