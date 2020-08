Lukuaika noin 1 min

Selin on aloittanut tehtävässä eilen.

Pohjoisranta BCW vahvistaa yhteiskunnallista osaamistaan nimittämällä Ann Selinin johtavan neuvonantajan tehtävään. Selin aloitti Pohjoisranta BCW:llä 17.8.2020.

Selin on ennen Pohjoisranta BCW:lle siirtymistään toiminut Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n puheenjohtajana lähes 16 vuoden ajan. Hän päätti pestin viime vuoden kesäkuussa. Tätä aikaisemmin Selin on työskennellyt PAM ry:n aluepäällikkönä sekä erilaisissa vastuutehtävissä Liikealan ammattiliitto ry:ssä. Selin on myös aktiivinen luottamustoimija, ja hallitustyöskentely eri yrityksissä on kerryttänyt hänelle vahvaa liiketoimintatuntemusta, tiedotteessa kuvaillaan.

”On upeaa saada Ann Selinin tasoinen osaaja ja vaikuttaja asiakkaidemme avuksi. Elämme monimutkaista ja vaikeasti ennakoitavaa aikaa, jossa syvällinen ymmärrys yhteiskunnallisen vaikuttamisen prosesseista ja toiminnasta on erityisen tärkeää”, Pohjoisranta BCW:n toimitusjohtaja Clarisse Berggårdh iloitsee nimityksestä tiedotteessa.

”Tämä on loistava mahdollisuus auttaa organisaatiota itselleni uudesta näkövinkkelistä, merkittävän viestintätoimiston kanssa. Odotan todella innostuneena, mitä kaikkea tämä yhteistyö tuo tullessaan”, Selin kertoo.

Pohjoisranta BCW:n Senior Advisorina on lisäksi toiminut Kimmo Sasi vuodesta 2016 lähtien.