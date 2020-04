Lukuaika noin 1 min

Muusikko Lady Gaga on kerännyt ison summan rahaa WHO:lle käytettäväksi muun muassa koronatestien kehitykseen ja laboratoriotarvikkeiden hankintaan.

Lady Gaga haluaa nostaa erityisesti esiin sairaanhoitohenkilökunnan ponnistelut.

”Sydämeni on todella niiden teho-osaston lääkäreiden ja hoitajien puolella, jotka nukkuvat autoissaan, jotta eivät tartuttaisi perheitään tai potilaitaan”, Gaga sanoi Business Insiderin mukaan.

Gaga on myös organisoinut yhdessä festivaalijärjestäjä Global Citizenin kanssa virtuaalisen One World Together at Home -konsertin, joka järjestetään 18. huhtikuuta. Konsertissa esiintyvät monet suuret nimet kuten Billie Eilish, Lizzo, Elton John, Chris Martin, Paul McCartney ja Stevie Wonder. Virtuaalinen konsertti esitetään monilla eri kanavilla.

Kyse ei ole rahankeruukonsertista, vaan pikemminkin tarkoituksena on juhlistaa maailmanlaajuista yhteisöllisyyttä, joka koronaa vastaa taistellessa on syntynyt, ja tuoda esiin maailmassa tällä hetkellä tapahtuvia positiivisia asioita.

"Laita lompakkosi pois, ja istu alas nauttimaan tarjoamastamme näytöksestä”, Gaga kehottaa.