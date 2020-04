Lukuaika noin 3 min

My Body & Balance Oy on espoolainen hyvinvointistudio, valmennusstudio sekä liikunta- ja hyvinvointimatkatoimisto. Koronakriisin myötä yrityksen kaikki kolme liiketoiminta-aluetta kariutuivat käytännössä yhdessä yössä.

Muutaman päivän tuumaustauon jälkeen yritys päätti palvella olemassa olevia asiakkaita verkossa toteutettavan livetreenipalvelun avulla. Ajatuksena oli samalla hetken aikaa pitää yritystoiminta käynnissä vaikeana aikana.

Facebookiin avattuun MyBnB Live -livetreeniyhteisöön kutsuttiin aluksi 100 ihmistä. Kahdeksan päivää sitten lanseeratun yhteisön suosio on sen jälkeen kasvanut kohisten.

Kyse on ihmisille verkossa striimattavista harjoittelu- ja jumppasessioista, joita ohjaavat hyvinvointivalmentajat.

Valmentajina toimivat muun muassa entinen pikajuoksija, 100 metrin juoksun kolminkertainen Suomen mestari Markus Pöyhönen, treenibloggaaja, opettaja Anna Saivosalmi sekä bloggaaja, fitness-urheilija ja juontaja Mari Valosaari.

”Ihmiset tykkäsivät yhteisöstä kuin hullu puurosta. He kysyivät, saako mukaan kutsua kavereita. Nyt meillä on suljetussa ryhmässä noin 18 000 jäsentä. Yhteisö on kasvanut täysin orgaanisesti jäsenten suositusten ja kutsumisen kautta”, kertoo yhtiön perustanut yrittäjä Tiina Veijonen.

Tällä hetkellä jäsenpyyntöjä tulee Veijosen mukaan noin 300 per tunti, ja päiväkasvu on noin 3 000 uutta jäsentä. Tahdin pysyessä samana yhteisön jäsenmäärä nousee pääsiäiseen mennessä 40 000 käyttäjään.

”Tämä on paisunut kuin pullataikina. Tavoitteemme on, että vapunpäivän picinicin aikaan meillä on 100 000 suomalaista treenaajaa. Vaikka tällaisia palveluja tekevät nyt monet, en ole nähnyt tällaista yhteisöllisyyden tarvetta koskaan.”

Pyyntöjä tulee sekä Suomesta että ulkomailla asuvilta suomalaisilta. Yhteistä monelle treenaajalle on se että, he eivät tule vain jumppaamaan vaan tapaamaan valmentajia, toivottamaan hyvät huomenet ja vaihtamaan kuulumisia valmentajien kanssa. Koronasta ei kuitenkaan puhuta.

”Koronasta ei kukaan puhu. Monet haluavat kuitenkin vaihtaa ajatuksia keskenään, sillä yksinäisyys ja yhteisöllisyyden puute on tällä hetkellä aika raastavaa meille kaikille”, Veijonen kertoo.

Yhteisössä vedetään päivän mittaan erilaisia ohjelmia, kuten aamutreenejä, taukojumppaa ja iltatreeniä. Ensi viikolla palveluun tulevat myös lasten joogatunnit kotona oleville koululaisille.

Maailma pysähtyy, suomalaiset eivät

Erilaiset liikunta- ja valmennuspalvelut ovat verrattain yleinen ilmiö koronakriisin aikana. My BnB Livestä normista poikkeavan tekee se, että palvelu on täysin maksuton.

Veloituksetta toimiva verkkopalvelu tulee perustamaan toimintansa kumppaniyritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön ja taloudelliseen tukeen.

Tavoitteena on pitää palvelu maksuttomana ainakin vuoden loppuun. Toiveena on, että brändit mahdollistavat maksuttoman palvelun myös koronakauden jälkeen.

Kipinän idealle on antanut Veijosen oma tausta tapahtumamarkkinoinnin parista. Hän on toiminut tapahtumamarkkinointitoimisto Irokeesin ja sen seuraajan MKTG:n toimitusjohtajana.

”Minulla on kokemusta yrityskumppanuuksista. Se on toiminut tässä kimmokkeena. Kaikki perustuu siihen, että haen kumppaniksi viisi suomalaista tai Suomessa toimivaa bränditaloa, jotka mahdollistavat tämän”, Veijonen kertoo.

Kyse on yritysten näkökulmasta siis arvopohjaisesta tekemisestä, jossa tuotetaan lisäarvoa suomalaisille tarjoamalla liikunta- ja hyvinvointipalveluja ihmisille aikana, jolloin perinteiset yhteisliikuntatilat ovat suljettuina.

Veijonen kertoo, että hän on toistaiseksi alustavasti sopinut yhteistyöstä kolmen kumppanin kanssa. Hän uskoo, että pystyy nimeämään tulevan viikon aikana neljä kumppaniyritystä.

”Vaikka en voi vielä kertoa nimiä, isoja kotimaisia bränditaloja lähtee tukemaan hanketta. Lähes kaikki firmat, joiden kanssa olen asiasta puhunut, ovat pitäneet ideaa loistavana, vaikka nykyinen tilanne on monen yrityksen kannalta hyvin haastava.”

Ajatuksena on, että alkuvaiheen jälkeen mukaan lähtevät brändit voivat tarjota yhteisön sisällä myös aiheeseen liittyvää relevanttia sisältöä.

”Maailma on pysähtynyt, mutta suomalaisten täytyy silti liikkua ja voida hyvin”, summaa Veijonen.

My Body & Balance Oy aloitti toimintansa vuonna 2008. Veijosen lisäksi yrityksen palveluksessa työskentelee tällä hetkellä vakinaisesti yksi työntekijä. Yrityksen liikevaihto vuonna 2019 oli 260 000 euroa ja tulos 30 000 euroa.