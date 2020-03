Lukuaika noin 2 min

Muutostoimisto Ellun Kanat aloittaa yt-neuvottelut lomautuksista ja mahdollisista irtisanomisista tavoitteenaan pitkän tähtäimen toimintakyvyn varmistaminen ja asiakkaiden auttamisen turvaaminen, kertoo tiedote.

Lomautusuhka koskee kaikkia yrityksen työntekijöitä, irtisanomisuhka maksimissaan kymmentä henkilöä.

“Kulttuurimme mukaisen radikaalin avoimuuden hengessä haluamme kertoa huonotkin uutiset itse: yrityksemme, kuten niin moni muukin yritys tällä hetkellä, joutuu sopeuttamaan nyt toimintaa ja resursseja vallitsevaan poikkeukselliseen tilanteeseen. Yt-neuvottelut eivät vaikuta Ellun Kanojen palvelujen saatavuuteen”, toteaa toimitusjohtaja Taru Tujunen tiedotteessa.

”Tämä on elämäni paskamaisimpia päiviä, kun joudumme tuottamaan pettymystä omalle porukallemme tilanteessa, jossa muutenkin kaikkia pelottaa”, Tujunen jatkaa.

Tiedotteen mukaan neuvottelut alkavat heti, ja niitä käydään yhteisöllisesti etsien parasta mahdollista vaihtoehtoa kaikille.

”Koko meidän henkilöstöllemme on oleellista se, että keskitymme auttamaan asiakkaitamme, yrityksiä ja organisaatioita, johdon, viestinnän ja HR:n taisteluparina. Putiikki on auki, uutta rakennetaan ja usko toimialaan ja tulevaisuuteen on kova. Sopeudumme, jatkamme ja taisteluparihengessä etenemme”, Tujunen kommentoi.

Muutostoimisto on pyrkinyt varautumaan tulevaan, mutta kriisin syvyyttä on ollut vaikea ennakoida.

Ellun Kanat viestii rakentaneensa koronapandemian aiheuttamaan kriisitilanteeseen uudenlaiset strategia- ja skenaariotyökalut, joiden avulla yritykset voivat selvitä kriisistä keskipitkällä aikavälillä ja valmistautua koronan jälkeiseen aikaan.

“Ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen menetelmiemme avulla kyetään tarkastelemaan tulevaisuutta analyyttisesti nytkin, kun näkymä on muuten sumuinen ja ympäristö turbulenssissa”, toteaa Tujunen.

”Eikä sitäkään kannata unohtaa, että juuri muutoksen hetkellä – eli nyt – kommunikaatio on yksi tärkeimmistä työkaluista”, Tujunen sanoo.