Lukuaika noin 3 min

Mainosala on ollut murroksessa tai kriisissä ainakin 90-luvun alusta lähtien. Niihin aikoihin internet tuli kaiken kansan ulottuville ja digitoimistot kertoivat ryhtyvänsä vihdoin tekemään mainontaa, jota kuluttajat haluavat katsoa.

No, tähän asti murroksista on selvitty ja jopa kasvettu oppimalla uusia taitoja ja kanavia. Lohkoketju ei otsikoista huolimatta vielä ole mullistanut markkinointia ja TikTok ei ole kokonaan korvannut televisiota.

Ja nyt ihan viimeksi tuli korona vei keskimäärin 20-30 prosenttia mainosbisneksestä ympäri maailman. Samalla korona on kiihdyttänyt asiakasyritysten digiloikkaa, arvioiden mukaan viimeiset kahdeksan kuukautta ovat vastanneet digitalisaation etenemisessä kolmen vuoden harppausta. Kehitys jatkuu ennätysvauhdilla.

Mainosalan toimijat reagoivat tähän kukin omalla tyylillään tai vähintäänkin juhlapuheissaan. Maailman suurin markkinointialan holding-yhtiö WPP kertoo satsaavansa globaaliin e-commerce-tehtaaseen ja aina yhtä lyhytnäköinen pörssi palkitsee jo pelkät aikeet kurssinousulla.

Samaan aikaan WPP:n perustaja sittemmin sieltä ulosajettu Martin ­Sorrell kertoo uuden holding-yhtiönsä S4 Capitalin satsaavan ennen muuta ­martech-osaajiin. Koska muut alan yhtiöt ovat tottuneet seuraamaan Sir Martinia (tai haaveilevat myyvänsä yhtiönsä tälle kalliilla), ne seuraavat kuin sopulit – vaikka martechin määritelmä onkin laveampi ja leveämpi kuin Tyyni valtameri.

Poikkeuksellisesti olen kuitenkin tällä kertaa taipuvaisempi uskomaan paljon lähempänä olevia asiantuntijoita. Elin­keinoelämän Keskusliitto julkaisi elokuussa julistuksen, jossa nykyisen Nokian toimitusjohtajan Pekka Lundmarkin johdolla kehotettiin satsaamaan paitsi tietenkin digitaaliseen kehitykseen myös ennen kaikkea asiakaskokemukseen. Tämähän kuulostaa järkevältä! Kutakuinkin kaikki yritykset maailmassa ovat rakentaneet arvoketjunsa sourcingista kohti kuluttajaa ja markkinoinnin tehtävä ketjun loppupäässä on ollut houkutella asiakkaat jakelutiehen saamaan osakseen palvelua ja myyntiä ja ostamaan tuotteen.

Digitaalisessa maailmassa ­arvoketju kääntyy päinvastaiseen suuntaan, katsokaa vaikkapa Netflixiä tai Airbnb:tä. Arvoketjun suunta on kuluttajasta kohti sourcingia ja kuluttaja itse valitsee missä kohdassa hän ensimmäisenä kohtaa brändin. Tämä muutos on järisyttävä ja edessä myös useimmilla suomalaisyrityksillä. Se edellyttää siilojen purkua ja budjettien yhdistämistä myynnin, markkinoinnin, jakelun, palvelun ja osin myös tuotteen osalta. Muutoksen suuruutta on kenties helpoin ymmärtää kun ajattelee asiakkaan myyntijohtajan, perinteisesti vahvan vaikuttajan hommia silloin kun 90 prosenttia myynnistä tapahtuu Amazonin tai oman nettikaupan kautta. Koita myydä enemmän omalle nettikaupalle, taitaa mennä vaikeaksi.

Mainostoimistoille kaikki tämä on sekä jättimäinen uhka että loistava mahdollisuus. Ne, jotka jääräpäisesti pysyttelevät mainostoimistoina sen nykymerkityksessä, valuvat vääjäämättä alaspäin ja myöhäisempään ajankohtaan yritysten strategisissa hankkeissa. Niiden tehtäväksi jää lanseerata valmiita palveluita asiakkaan keskijohdon alihankkijoina, ja valitettavasti sen työn luovuus on rajallista. Kuten on jo nähty digitaalisissa kampanjoissa.

Ne, jotka oivaltavat että mainostoi­miston ydinosaamista on brändin rakentaminen ja kasvattaminen luovan tarinankerronnan keinoin, voivat päästä soveltamaan tätä taitoa kaikkiin asiakaskokemuksen touch pointeihin. Silloin asiakaskokemus on yhtenäinen ja kirkas, brändistä tulee todellinen kilpailuetu ja johtamisen tärkein väline. Mainostoimistosta tulee taas tärkeä strateginen kumppani. Ja se on positio, johon on perinteisesti tunkua.

Kirjoittaja on Hasan & Partners Groupin hallituksen puheenjohtaja ja Art Directors’ Club of Europen presidentti.