Suomalaisten datankäyttö iltaisin on kasvanut koronasyksynä viidenneksellä. Normaalitilanteeseen ja myös koronakevääseen verrattuna 20 prosentilla noussut iltadatankäyttö johtuu teleoperaattori Telian mukaan eritoten viihteen kuluttamisen ja muun arkikäytön kasvusta.

Kun jouluakin vietetään tänä vuonna poikkeuksellisissa olosuhteissa, etäjoulun datamäärien odotetaan nousevan ennätyksellisiksi.

”Seuraamme verkossamme käytetyn datan määrää aktiivisesti. Synkkä etäsyksy on lisännyt datankäyttöä Telian verkoissa iltaisin viidenneksellä, mikä on todella huomattava määrä.

”Kasvu johtunee pääosin suoratoistopalvelujen, kuten Netflixin ja C Moren ja muiden viihdesisältöjen kasvaneesta käytöstä”, Telian verkoista vastaava johtaja Sami Siiki kertoo tiedotteessa.

Samankaltaisen kehityksen odotetaan jatkuvan. Perinteisten jouluvierailujen sijaan teleoperaattori ennakoi ihmisten yhteydessä sukulaisiin etäyhteyksien avulla, mutta myös kuluttavan aikaansa suoratoistopalveluja katselemalla.

”Etäjoulusta on siis tulossa myös ennennäkemätön datajoulu”, kiteyttää Siiki.

Korona vaikuttaa myös joulukauppaan. Kaupan liitto kertoo joulukaupan ennakoimisen olevan tänä vuonna erityisen vaikeaa, sillä korona rajoittaa liikkumista, eivätkä kauppojen ruuhkat houkuttele kuluttajia.

Toisaalta Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksien säästöt ovat korona-aikana selvästi kasvaneet. Monet arvuuttelevatkin, onko joulunajasta tulossa kaikkien aikojen myyntisesonki vai ei.

”Asetelma loppuvuoteen ja tietysti myös jouluun on täysin poikkeuksellinen. Korona on kurittanut suomalaisia pääosan vuotta, mikä on tarkoittanut monille kodin roolin korostumista, huomauttaa Telian laiteliiketoiminnan johtaja Jussi Vuorinen.

”Kodeista on koetettu tehdä mahdollisimman viihtyisiä esimerkiksi kodin elektroniikan avulla. Hyvä esimerkki suunnasta on kannettavien tietokoneiden ja uusien pelikonsolien kova kysyntä sekä yhä isompien televisioiden myynnin hurja kasvu. Pelaaminen ja viihteen suurkulutus näkyvät siis elektroniikkahankinnoissakin”, Jussi Vuorinen kertoo.

Vuorinen odottaa joulumyynnistä vilkasta ja digipainotteista.

”Kyllä me odotamme kaikkien aikojen myyntisesonkia, sillä jo Single’s Dayna Telian laitemyynti kasvoi kolminkertaiseksi viime vuoteen verrattuna.

”Uskon, että myös jo alkaneet Black Friday -myynnit nousevat ennätyksellisiksi. Joulun ajan suosikkilahjoja ovat varmasti 5G-puhelimet, joiden avulla sekä yhteydenpito että sisältöjen katsominen onnistuu sujuvasti.”