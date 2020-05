Lukuaika noin 3 min

Visit Finlandin imagokampanja Rent a Finn toimii jatkossa myös virtuaalisena. Kampanjassa on tulossa viisi livelähetystä, joissa onnellisuusoppaat esittelevät suomalaista elämäntapaa. Lisäksi oppaille on mahdollista varata henkilökohtainen 15-minuuttinen etätapaaminen.

”Kukaan ei tiedä, milloin ihmiset voivat – ja haluavat – taas matkustaa. Me haluamme olla mukana ihmisten mielissä myös silloin, kun matkailu on jälleen ajankohtaista. Nyt jos koskaan tarvitsemme onnellisuutta ja toivoa, jota kampanjamme tarjoaa”, Business Finlandiin kuuluvan Visit Finlandin kansainvälisen markkinoinnin johtaja Heli Jimenez sanoo tiedottessa.

Oppaista suurin osa on valittu koronan vuoksi peruttuun ”onnellisuuskouluun”, Happiness School of Finland -kampanjaan hakeneiden joukosta. Kampanja onkin osin peruja siitä sekä maailman tilanteesta, Jimenez kertoo M&M:lle.

”Meitä harmitti paljon, kun emme voineet järjestää Happiness Schoolia, mutta totesimme, että siinä on paljon elementtejä joita voidaan tuoda virtuaalimaailmaan.”

Onnellisuusoppaat ovat tavallisia suomalaisia, jotka ovat Jimenezin mukaan parhaita esittelemään valittuja teemoja. Uuteen kampanjaan valitut ovat sellaisia, joilla oli jokin taito tai erityisalue, jota he halusivat käydä virtuaalisesti läpi.

”Saimme Happiness Schooliin keväällä yli 250 hakemusta, se osa ehdittiin kampanjasta toteuttaa. Emme pystyneet valitsemaan ketään, koska kampanja piti keskeyttää, mutta hurjan hyviä hakijoita oli paljon ja ajattelimme, että voimme pienimuotoisesti hyödyntää heitä”, Jimenez kertoo taustaksi.

Nyt alkavaa kampanjaa markkinoidaan ensisijaisesti sosiaalisen median kautta 14 kohdemaahan, joista tärkeimmät ovat Saksa, Venäjä, Japani ja Iso-Britannia. Ensimmäisen lähetyksen tavoittavuuden arvioinnin jälkeen katsotaan, tarvitaanko lisäpanostusta muihin digitaalisiin kanaviin. Tarkkoja tavoitteita ei ole asetettu, sillä vastaavaa livelähetyskampanjaa ei ole aiemmin tehty. Lähetykset ladataan myös jälkikäteen katsottaviksi, ja asiaa katsotaan kokonaisuutena.

”Toki kun globaalisti tehdään, aikaero on haaste. Toivotaan, että livelähetyksiin on suuri osanotto!”

Liven eduiksi Jimenez mainitsee interaktiivisuuden. Yleisö voi esittää oppaalle kysymyksiä, joita moderaattori välittää hänelle. Toive on, että opas voi tarttua niihin ja esitellä tai näyttää heti jotain. Lähetyksen jälkeen keskustelua jatketaan Instagramissa, jossa opas voi vastata jatkokysymyksiin.

Henkilökohtaiset ajat on jaettu juhannuksen jälkeiselle viikolle.

”Luulen, että ihmisillä on mielenkiintoa nähdä, miten paikalliset tekevät asioita. Minulla on vahva usko siihen, että kokonaisuus tulee olemaan kiinnostava. Tämä on kiva lisä, vaikka paikkamäärä onkin rajattu”, Jimenez toteaa.

Kampanjassa on viisi teemaa: ruoka, rentoutuminen, aktiivisuus, ajanvietto ja onnellisuus. Livelähetykset alkavat rentoutumisteemasta 15. toukokuuta, jolloin Päivikki Koskinen esittelee saunomista, saunavalmisteluja ja uimista. Lähetykset kestävät noin tunnin, ja niistä viimeinen esitetään 12. kesäkuuta.

Rent a Finn -kampanjaa on Visit Finlandin kanssa puuhannut markkinointitoimisto SEK. Kampanja sai viime vuonna runsaasti huomiota kansainvälisessä mediassa. Juttuja aiheesta kirjoitettiin tammikuun ja syyskuun välisenä aikana noin 540, ja niitä luettiin yhteensä 1,4 miljardia kertaa. Kampanja pääsi kolmelle shortlistille Canes Lionsissa.

Myös uusi kampanja on jo noteerattu kansainvälisesti, ja Visit Finland on lähestynyt kansainvälistä mediaa. Ainakin Italian ja Japanin mediassa virtuaalikampanjaan on jo tartuttu, ja myös talouslehti Forbes on aiheen päällä.

”Uskon, että muuallakin tartutaan, mikä on todella mahtavaa. Vaikeina aikoina, kun ei voida matkustaa, mediaa voi kiinnostaa, mitä matkailutoimijat tekevät ja miten ne tuovat niitä haaveita ihmisten eteen”, Jimenez sanoo.