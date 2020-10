Lukuaika noin 3 min

Kaikissa Pohjoismaissa ja Baltiassa toimiva ruotsalainen vakuutusyhtiö If on uudistanut brändinsä. Uudistukseen lähdettiin If-konsernin uuden markkinointi- ja viestintäjohtaja Sumit Malhotran johdolla. Tämän vuoden huhtikuussa Ifissä aloittaneella Malhotralla on pitkä tausta start up -maailmasta ja hän siirtyi Ifille pelialan startup -yritys G-lootista.

”Start upeissa asiakaslähtöisyys ja intohimo tekemiseen ovat keskiössä, ja näitä asioita painotan myös Ifissä”, Malhotra sanoo.

If on digitaalinen brändi. Sillä ei juurikaan ole toimipisteitä, joissa asiakkaat voisivat käydä hoitamassa vakuutusasioitaan, vaan kaikki hoidetaan verkossa.

”Haluamme olla viestinnässämme entistä täsmällisempiä asiakkaidemme suuntaan ja haluamme viestiä entistä paremmin arvoistamme”, Malhotra avaa brändiuudistuksen tarvetta.

”Emme korosta huumoria”

Uusi brändilupaus kuuluu ”Rinnallasi”, ja sitä tuodaan esiin vastikään alkaneessa kampanjassa, joka näkyy kaikissa Pohjoismaissa sekä digitaalisesti että ulkomainonnassa.

”Pääviesti on, että yritämme olla asiakkaamme apuna jo ennen kuin jotain tapahtuu”, Malhotra sanoo.

Kampanjassa esitellään erilaisia elämäntilanteita ja arjen ongelmia empaattisesti. Suomalaisen silmään myös jopa humoristisesti, vaikka sitä ei ole Malhotran mukaan ollut tarkoitus korostaa tässä kampanjassa.

”En usko, että huumori on erityisesti vakuutusalan mainonnassa konventio, vaan sen käyttö riippuu mainontailmastosta. Tässä tapauksessa emme niinkään korosta huumoria vaan enemmänkin luotettavuutta ja sitä, että ihminen voi samaistua esittämiimme tilanteisiin.”

Niin, huumori on kulttuurinen juttu, ja suomalaista katsojaa kyllä naurattaa hieman lannistuneen näköinen vanhempi herra Ifin mainoskuvassa, jossa lukee: ”Rinnallasi, kun lapsenlapsesi on piirtänyt auton autosi kylkeen.”

”Se mikä on hauskaa Suomessa ei välttämättä ole hauskaa Tanskassa. Me olemme pyrkineet katsomaan perustavanlaatuisia ajuria eli sitä, miksi vakuutus otetaan ja mitä siltä odotetaan. Mielestämme tämä näkökulma on yhteinen eri markkinoilla, siksi teimme yhteisen kampanjan Pohjoismaihin”, Malhotra sanoo.

Kampanja näkyy loppuvuoden ajan televisiossa, online-videopalveluissa, ulkomainoksissa ja sosiaalisessa mediassa kaikissa Pohjoismaissa.

Erottuminen kilpailijoista suurin haaste

Vakuutusalan brändäyksessä suurin haaste on se, miten erottautua kilpailijoista, sillä jokaisen vakuutusyhtiön tärkein asiakkaille viestitty arvo ja ydinlupaus lienee luotettavuus.

”Se on yleinen koko alalle, siksi meidän on erityisen tärkeää tuoda esiin se, mitä luotettavuus merkitsee Ifille, ja tärkein tehtävämme on kertoa se asiakkaillemme”, Malhotra sanoo.

Ifin uuden markkinointiviestintäkonseptin ovat rakentaneet yhdessä ruotsalainen mainostoimisto Åkestam Holst ja Ifin oma mainostoimisto, If Creative Agency.

”Kun onnistumme pitämään tasapainossa terveellisen kilpailun ulkoisen ja sisäisen toimiston kanssa, siitä tulee hyvä yhteistyö ja lopputuloksesta tulee vahvempi”, Malhotra erittelee in house -tiimin ja toimistokumppanin synergiaetuja.

Malhotra on kokenut brändinuudistaja.

”Kaikkein suurin työ on siinä, miten ihmiset organisaation sisällä opetetaan omaksumaan uusi brändi päivittäisessä työssään. Se on yleensä suurin haaste brändin uudistamisessa”, Malhotra sanoo.

Uusi brändi lanseerattiinkin ensin organisaation sisällä.

”Useimpia tuotteita ja palveluja on mahdollista kopioida, mutta yrityskulttuuria tai työskentelytapoja ei. Uskon, että pohjimmiltaan meidät erottaakin muista ifläisten aito sitoutuminen ja välittäminen asiakkaista. Ifin asiakkaat ja työntekijät ovat tutkitusti tyytyväisiä, mikä mahdollisti sen, että voimme nyt asettaa tavoitteen yhä korkeammalle.”