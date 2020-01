Lukuaika noin 1 min

Finanssiryhmä LähiTapiola on palkittu Ahjo Communicationsin Vuoden ajatusjohtaja 2019 -palkinnolla. Ahjo kertoo palkitsevansa vuosittain tahon, joka on ansioitunut omalla alallaan ja noussut johtavaan sekä vaikuttavaan asemaan.

Tänä vuonna etsittiin erityisesti yritystä, joka on tehnyt uskaliaan arvopohjaisen teon.

Teoksi valikoitui LähiTapiola Rahoituksen ilmoitus kompensoida kaikkien rahoittamiensa ja yhtiöryhmän vakuutuksilla vakuutettujen autojen päästöt ilman lisämaksua.

”Avoimella ja raikkaalla otteella toteutetulla viestinnällä LähiTapiola viitoittaa suuntaa myös muille yrityksille ja organisaatioille siitä, kuinka moderni, tulevaisuudenkestävä yritys osallistuu keskusteluun ja puhuu yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista ihmisläheisellä otteella”, Ahjo perustelee valintaa.

Ahjon toimitusjohtaja Heini Hirvonen pitää LähiTapiolaa suunnannäyttäjänä.

”Organisaatioiden rooli yhteiskunnallisen muutoksen haastajina kasvaa yhä vahvemmin,” Hirvonen sanoo.

LähiTapiolan mukaan teon taustalla oli halu ratkaista isoja haasteita.

”Tiedämme, että 70 prosenttia suomalaisista on huolissaan ilmastomuutoksesta, mutta 60 prosenttia autonomistajista ei voi vaihtaa autoa kustannussyistä. Tosiasia on se, että suomalaiset ajavat vanhoilla autoilla, keskiarvoauton hinta on 3 600 euroa. Ei siitä vaihdeta lennossa kallisiin sähköautoihin”, LähiTapiola Rahoitus Oy:n varatoimitusjohtaja Hannu Heliö kommentoi.

Palkinnon vastaanottivat Ahjon tapahtumassa viime viikon torstaina Heliö ja LähiTapiolan sosiaalisen median päällikkö Jari Viljemaa.

Tapahtumassa käytiin myös paneelikeskustelu, johon osallistuivat M&M:n uutispäällikkö Jani Niipola, LähiTapiolan Viljemaa, Suvi Vuojolainen Business Jyväskylästä ja tulevaisuuden tutkija Mika Aaltonen.

Ahjo jakoi palkintonsa nyt toisen kerran. Viime vuoden voittaja oli Kai Kaasalainen Tamro Oy:sta.