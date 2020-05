Yksi finalistityö on House of Laplandin Sound of Lapland.

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu järjestettiin tänä vuonna 15. kerran kaikille kuntataustaisille organisaatioille, ja finalistit on nyt valittu. Kaikkiaan 49 osallistujan joukosta viiden finaaliin tiensä selvittivät Iisalmen kaupungin, Kymsoten, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton, Vaasan seudun ja House of Lapland Oy:n työt. Varsin erilaisissa töissä oli pohjana huolellista brändityötä ja tuloksena elinvoiman ja kehityksen voimistumista, Kuntaliiton tiedotteessa perustellaan finaaliviisikkoa.

”Kuntamarkkinoinnin monipuolisuus ja tuloksellisuus näkyvät niin elinvoiman kuin myös hyvinvoinnin alueilla. SM-kisan monipuolisuutta kuvaavat kansainvälinen matkailumarkkinointi ja väkivallan vastainen kampanjointi tai lääkärien rekrytointi ja kirjastopalvelut. Vaikuttajamarkkinointi lisääntyy muun muassa kuntaan muuttavien bloggarien avulla. Hyvää perustyötä tehdään brändien, verkkosivustojen ja palvelukampanjoiden parissa. Kunnat hankkivat nykyään entistä enemmän kokonaisvaltaista markkinoinnin suunnittelua, vaikka myös omaa osaamista on vahvistettu. Mitattavuus ja raportointi on parantunut aikaisempiin vuosiin nähden ja markkinoinnin tekniikkaa on hyödynnetty paremmin”, Kuntaliiton tiedotteessa todetaan.

Esimerkiksi Lapin kuntien markkinointia tekevän House of Laplandin kilpailutyöhön Sound of Lapland -kampanjakokonaisuuteen kuuluivat artistiyhteistyö poptähti Carly Rae Jepsenin kanssa sekä Lapin äänimaisema-albumi SCAPES. Kampanjan jälkeen kiinnostus Lappiin matkustamista kohtaan kasvoi Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa mm. Norjaa, Skotlantia ja Irlantia korkeammaksi. Kampanjan vaikutuksesta enemmistö vastaajista piti Lapin lumetonta aikaa kiinnostavampana talven sijaan. Kampanjassa olivat mukana Lapin ja Koillismaan matkailukohteiden ja Metsähallituksen lisäksi myös Visit Finland ja Finnair.

”Onhan tämä hieno uutinen ja mukava tunnustus jo tässä vaiheessa. Aluemarkkinointi on yhä tärkeämpi osa elinvoimapolitiikkaa ja kovenevassa alueiden välisessä kisassa ollaan. Lapin tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että alueen markkinointi on kovatasoista”, sanoo House of Laplandin toimitusjohtaja Sanna Tarssanen.

Kuntamarkkinointi-kilpailun tarkoituksena on vahvistaa kuntien, seutujen ja alueiden markkinointi- ja viestintäosaamista sekä jakaa hyviä käytäntöjä. Kilpailun takana ovat kunta- ja seutumarkkinoinnin kehittämistyötä tekevät järjestöt: Suomen Kuntaliitto, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES sekä Suomen matkailuorganisaatiot SUOMA.

Kilpailun palkinnot jaetaan Kuntamarkkinoiden yhteydessä Helsingissä 9. syyskuuta.

Finalistiyöt:

Iisalmen kaupunki: Emme odota ihmeitä. Teemme niitä.

Kymsote: Kymsoten prototyypit

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto: Pohjois-Karjalan asukasmarkkinointi

House of Lapland Oy: Sound of Lapland

Vaasan kaupunki, VASEK, Visit Vaasa, Merenkurkun maailmanperintö ry: Vaasa.fi - seudullinen verkkopalvelu

