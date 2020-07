Lukuaika noin 2 min

Kotikeittiöistä tutun SodaStream-hiilihapotuslaitteen tekniikka inspiroi SodaStreamin insinöörejä ja Hadassah Medical Centerin lääkäreitä, kun he alkoivat yhdessä kehittää laitetta, joka tukisi COVID-19-potilaiden hengitystä valvotuissa sairaalaoloissa.

Kehitystyön tuloksena syntyi Israelin terveysministeriön hyväksymä StreamO2-laite, jota on jo alettu testata kliinisesti 40 potilaan hoidossa. Laite on suunniteltu hoitamaan potilaita, joilla on hengitysvaikeuksia mutta jotka pystyvät vielä hengittämään luonnollisesti.

StreamO2:n avulla pystytään kontrolloimaan lämpötilaa, kosteutta ja hapen määrää, kun potilaalle annostellaan hapen ja ilman sekoitus nenän kautta.

Laitteen avulla voidaan siten helpottaa potilaan vointia ja mahdollisesti välttää tarve intuboida, mikä tarkoittaa hengitysputken asettamista potilaan henkitorveen hengityksen ylläpitämiseksi. Lisäksi voidaan säästää hengityskoneet potilaille, jotka kärsivät vakavammista hengitysoireista.

SodaStreamin ja Hadassah-sairaalan yhteistyö alkoi, kun teho-osaston lääkäri Akiva Nachshon päätti COVID-19-pandemian myötä ottaa yhteyttä SodaStreamin tutkimus- ja kehitysosaston johtajaan Avi Coheniin. He alkoivat yhdessä koota erityistä insinöörien ja lääkärien ryhmää kehittämään potilaiden hengitysvaikeuksia helpottavaa ratkaisua – pikavauhdilla mutta tiukkojen vaatimusten ja sääntöjen sanelemana.

“Koronaviruspotilaiden hoidossa oli akuutti tarve tukea hengitystä ilman keinoilmatietä, ja koska teollisuudella oli halua auttaa meitä selviämään kriisistä, yritimme ajatella mahdollisimman luovasti ja laajasti”, Hadassah-sairaalan lääkäri Akiva Nachshon kertoo tiedotteessa.

Nachson kertoo huomanneensa ystävän vinkistä, että ratkaisu oli Israelin teollisuudessa, aivan silmien alla jokaisessa keittiössä. Yksi keskustelu SodaStreamin tutkimus- ja kehityspäällikön kanssa riitti aloittamaan kehitystyön. Sen jälkeen projekti on edennyt nopeasti.

”Visiomme on pystyä auttamaan jokaista potilasta, joka tarvitsee tukea hengitykseen ja samalla estää tarpeetonta kajoamista hengitysteihin”, Nachson toteaa.

“Nenän kautta hengitystä tukeva laite voi olla ihmishenkiä pelastava ratkaisu. Etuna on mahdollisuus laitteen massatuotantoon hengitysoireista kärsivien ihmisten avuksi Israelissa ja ympäri maailman", kertoo SodaStreamin tutkimus- ja kehitysosaston johtaja Avi Cohen.

SodaStreamin toimitusjohtaja Eyal Shohat toteaa yrityksen henkilöstön olevan etuoikeutetussa asemassa voidessaan käyttää yhtiön omaa teknologiaa ja resursseja tuomaan helpotusta COVID-19-potilaille.

“Tarjoamme Hadassah-sairaalalle kaiken avun kansallisessa ponnistelussamme emmekä epäröi tarjota apuamme myös muihin maihin”, Shohat sanoo.

SodaStream-hiilihapotuslaitteella voi valmistaa kuplavettä ja virvoitusjuomia kotona hanavedestä. SodaStream myy ja markkinoi hiilihapotuslaitteita sekä virvoitusjuomien valmistamiseen tarkoitettuja virvoitusjuoma- ja makuvesitiivisteitä. Yhtiön kotipaikka on Israel. SodaStreamin omistaa yhdysvaltalainen elintarvikealan suuryritys PepsiCo.