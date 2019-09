Google on helpottamassa niin sanottujen kolmannen osapuolten evästeiden estämistä ja poistamista Chrome-selaimessaan. Chrome on selvästi selainmarkkinoiden valtias yli 60 prosentin osuudellaan. Apple on jo aiemmin tiukentanut käytäntöjä merkittävästi Safari-selaimessaan ja Mozilla Firefox-selaimessaan.