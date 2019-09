Lukuaika noin 1 min

Idea yhteistyöhön lähti väärinymmärryksistä.

”Aika moneen otteeseen joku on luullut meidän sijaitsevan Pohjanmaalla, sillä postitoimipaikkamme on Kyrö, ja isokyröläinen Kyrö Distillery on hyvin tunnettu”, kertoo Myssyfarmin myynnistä ja viestinnästä vastaava Hanna Jauhiainen tiedotteessa.

Todellisuudessa etäisyyttä on 300 kilometriä, ja Myssyfarmi sijaitsee Varsinais-Suomessa Pöytyällä. Lähimmän taajaman nimi vain sattuu sekin olemaan Kyrö. Niinpä kyseinen paikannimi valikoitui myös eilen lanseeratun Kyrö Distilleryn ja Myssyfarmin yhteistyömyssymalliston nimeksi.

”Luonnolliset ainesosat ja suomalainen käsityö – nämä asiat lämmittävät monella tavalla”, kertoo Kyrö Distilleryn brändistä vastaava Mikko Koskinen tiedotteessa.

”Tässä on kuitenkin kyse laadusta, ei määrästä – puhutaan sitten käsin Suomessa suomalaisesta villasta vientiin neulotuista Myssyistä tai suomalaisesta rukiista valmistetusta ja kansainvälisesti palkitusta viskistä”, sanoo Jauhiainen.

Myssyfarmi on maatilalähtöinen design-yritys Pöytyältä Vistolan kylästä, ja kaikki sen tuotteet neulotaan käsin suomalaisesta villasta. Myssyfarmi työllistää 40 eläkeläisrouvaa, ja sen tuotteita viedään 15 maahan.

Kyrö Distillery Companyn tislaamo perustettiin vuonna 2012 Isoonkyröön ja varsinainen tuotanto alkoi 2014. Kyrön Napue Gin voitti 2015 International Wine and Spirit -kilpailussa parhaan Gin&Tonic -ginin palkinnon. Yritys työllistää tällä hetkellä noin 40 henkeä Suomessa ja ulkomailla ja sen tuotteita viedään 30 maahan.