Viime vuonna julkaistua omaelämäkerrallista Veitola-kirjaa on myyty yli 40 000 kappaletta, joista noin 10 000 painettuna. Veitolan itse lukema äänikirja on yksi Suomen suosituimmista.

(Juttu on julkaistu aiemmin 20.5.2019. Julkaisemme sen nyt uudelleen.)

Maria Veitolalle ei ole koskaan ollut ongelma olla samaan aikaan toimittaja ja kaupallisia yhteistöitä tekevä vaikuttaja.

”Olen muutenkin tehnyt sisältöjä kaupalliseen mediaan. Aloitin toimittajanurani kaupallisessa radiossa, ja myöhemmin olen työskennellyt Maikkarilla ja Nelosella. Minulle kaupallisuus on aina näyttäytynyt sisältöjen mahdollistajana”, Veitola sanoo.

Hänelle sosiaalinen media on yksi monista kanavista, ja siellä pitää olla yhtä lailla tarkkana kuin radiossa tai televisio-ohjelmissa.

”Vasta ehkä vuosi sitten eräs Ylen toimittaja kysyi, miten voin toimittajana tehdä kaupallista somea. Ihmettelin, miksi en voisi. En ole kärsinyt siitä mitään tunnontuskia. Aika monet toimittajat toimivat muutenkin kaupallisessa ympäristössä.”

Veitolan omin sosiaalisen median kanava on Instagram, jota hän on käyttänyt melko varhaisesta vaiheesta asti.

”Kesti todella kauan, ennen kuin kaupallisia yhteistöitä alkoi tulla joskus pari vuotta sitten.”

Instagramissa Veitola haluaa tietoisesti rikkoa sosiaalisen median kiiltokuvamaailmaa. Hän ei esimerkiksi pyri kuvavirtansa yhtenäiseen ja hallittuun ulkoasuun.

”Yhteistyöjulkaisut tietysti pitää suunnitella, mutta muuten somesisältöni kumpuaa hetkestä. Vältän tuottamasta ihmisille paineita ideaalielämäntavasta ja yritän rohkeasti julkaista itsestäni myös ei-imartelevia kuvia.”

Tv-julkisuuden ansiosta Veitolalla on suuri tavoittavuus. Se on vaikuttajalle ja brändeille arvokasta, mutta julkisuudella on myös varjopuolensa.

”Iltapäivälehdet tekevät minulta kysymättä uutisia Instagram-postauksista, jotka olen tarkoittanut seuraajilleni.”

Älä laihduta -päivä sai toissa viikolla Veitolan kamppailemaan itsensä kanssa siitä, jakaako Instagramissa ajatuksiaan aiheesta vai ei.

”Minulla on nuoruudessani ollut syömishäiriö. Olisin halunnut tehdä seuraajilleni postauksen, mutta iltapäivälehdet olisivat kirjoittaneet siitä viihteellistä sisältöä itselleen.”

Julkaisu jäi tekemättä.

”En halua sensuroida itseäni, mutta samalla yritän vähän suojella itseäni ja myös esimerkiksi äitiäni.”

Maria Veitola, 46 Työ: Radio Helsingin sisältöjohtaja, tv-toimittaja, somevaikuttaja, puhuja ja kirjailija Ura: Radio City, Radio Helsinki, tv-töitä muun muassa taustatoimittajana, käsikirjoittajana ja haastattelijana, kolumneja useisiin lehtiin Koulutus: Ylioppilas, radiotoimittajan oppisopimuskoulutus Perhe: Avomies ja 7-vuotias poika Harrastukset: Treenaaminen, lukeminen, taidenäyttelyt, ystävät

Veitolan ensimmäinen someyhteistyökumppani oli verkkokirjakauppa Adlibris, jonka kanssa hänellä oli kaksi vuosisopimusta.

”Yhteistyö perustui lukemisen ja kirjallisuuden nostamiseen. Adlibris toivoi, että nostan myös heidän omaa lukulaitettaan, mutta muuten kaikki kumpusi omista kiinnostuksistani.”

Tällä hetkellä Veitolalla on pitkäaikainen yhteistyösopimus Fuze Tea -jääteebrändin kanssa, ja uusia sopimuksia neuvotellaan parhaillaan. Lisäksi hän tekee yksittäisiä yhteistyöpostauksia.

”Teen sellaisia sisältöjä, joita voisin tehdä muutenkin. Arvomaailmani ja elämäntapani ovat sellaisia kuin ovat. Aitous on minulle tärkeä arvo, ja uskon, että se on sitä myös mainostajille.”

Aina ei silti suju suunnitellusti. Esimerkiksi Foodoran kanssa yhteistyössä tehty julkaisu keräsi kommentteja ruokalähettien huonoista työoloista.

”Vastuullisuutta syynätään somessa tosi paljon, ja seuraajani ovat todella tiedostavia. Pari kertaa kaupallisia yhteistöitäni on kritisoitu kovasti. Minä saan yrityksen toimintatapoihin kohdistuvan kritiikin, ja kyllähän se sattuu, kun ihmiset kommentoivat, että enpä olisi Maria Veitolasta uskonut. Ihan kaikesta pitäisi aina tehdä todella hyvät taustatyöt.”

Veitolan mukaan monet yritykset eivät vielä kunnolla ymmärrä sosiaalista mediaa ja esimerkiksi sitä, että siellä pitäisi reagoida heti eikä vasta viikonlopun jälkeen.

”Kaikilla toimistoilla tai yrityksillä itsellään pitäisi olla kriisiviestintäsuunnitelma ja toimintaohjeistus vaikuttajille. Somessa ollaan tosi alttiita virheiden etsimiselle, ja jos jotain tapahtuu, pitää olla valmis kriisiviestintään heti.”

Kaupalliset yhteistyöt ovat Veitolalle yrittäjänä tapa ansaita lisää rahaa, mutta hän esittelee Instagramissa myös tuotteita ja palveluja, joiden mainitsemisesta hänelle ei makseta.

”Muoti on minulle tärkeä asia, ja televisiourani alusta lähtien olen halunnut käyttää suomalaisten vaatesuunnittelijoiden ja vaatesuunnittelijaopiskelijoiden vaatteita. Ne ovat usein kuvauslainoja, ja ajattelen, että somekuva on kohtelias kiitos. Ne päivitykset eivät ole mitenkään sovittuja.”

Ketkä ovat esikuviasi?

”Toimittajana Louis Theroux, muuten vaan omintakeisena hahmona David Bowie ja monia asioita tekevänä somehahmona Lena Dunham.”

Miltä tuntuu, kun ihmiset pitävät sinua esikuvana?

”Ihan mahtavalta, varsinkin, koska etenkin nuorena olisin kaivannut tienviitoittajaa ja esimerkin näyttäjää. On mielettömän ihanaa ja inspiroivaa, jos voin olla muille sellainen. En tiedä muiden seuraajaprofiileista, mutta minulle on toimistoissa usein sanottu, että seuraajakuntani on poikkeuksellisen laaja. Tiedän olevani tärkeä hahmo naisille, mutta muillekin.”

Entä miltä osaksesi saamasi viha tuntuu?

”Kun 21-vuotiaana aloitin Radio Cityssä aikana ennen sosiaalista mediaa, päätoimittaja Eero Hyvönen sanoi, että sinussa on ainesta, mutta jos haluat tehdä pitkän mediauran, sinun täytyy olla valmis siihen, että sinua vihataan ja rakastetaan. Jos pyrit siihen, että sinusta vain tykätään, sinussa ei ole mitään kiinnostavaa. Ajattelen sitä usein. Esikuvaan kohdistuu kova paine. Lisäksi on yleistä loanheittoa, joka liittyy siihen, että olen nainen tai puhun suoraan. Vaikka se kuuluu työhön, sitä on ajoittain vaikea kestää. Aika hyvin voi suojata itseään sillä, ettei lue iltapäivälehtien kommenttikenttiä. Omaan someen tulevia kommentteja on vaikea välttää.”

Miten ansiosi jakautuvat eri töiden kesken?

”Kaikki on tosi kausiluonteista. Esimerkiksi nyt, kun kirja on ilmestynyt, tienaan sillä, mutta ei siitä muulloin varmaankaan tule rahaa. Viime vuosina olen tehnyt aika paljon televisiotöitä, ja niistä on kertynyt suurin osa tuloistani. Sosiaalisen median yhteistöiden, radion ja puhujakeikkojen välillä tulot jakautuvat aika tasaisesti.”