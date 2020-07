Lukuaika noin 1 min

Huhtikuun lopussa keskellä koronaeristystä Lidl toi myyntiin lenkkarit, jotka saivat suomalaiset jonottamaan myymälän ulkopuolelle jo ennen liikkeen avautumista kello kahdeksalta.

Lidl-brändätyt lenkkarit myytiin monesta myymälästä loppuun. Turvavälit unohtuivat ja sosiaalisessa mediassa raportoitiin, kuinka lenkkareita kiskottiin toisten asiakkaiden käsistä.

Lenkkaririehaantumisen taustalla vaikuttaa katumuotitrendi, ja nyt Lidl kokeilee, syntyisikö lenkkaririehalle jatkoa uudesta Lidl-fanimallistosta.

Lidl-fanimallistoon kuuluvat t-paita, sandaalit ja sukat. Kaikissa paistaa suurella Lidlin logo.

Lidlin kampanjointiosaston päällikön Meri Aallon mukaan fanimalliston sandaalit ovat jatkoa lenkkareille.

”Fanimallistomme on tosiaan noussut tämän vuoden aikana lenkkareiden osalta jo kulttisuosioon. Olemme olleet siitä iloisesti yllättyneitä. Lidl-sandaalit jatkavat nyt Lidlin katumuotibuumia.”

”Myyntiin on tulossa tuhansia sandaaleita. Toki on hyvä muistaa, että ne ovat osa erätuotekonseptiamme, jolloin sandaaleita myydään vain rajoitettu erä. Meillä on oma tiivis fanijoukko, joka seuraa ilmoitteluamme aktiivisesti, ja monesti myös erätuotteista tiedetään joissain piireissä etukäteen.”