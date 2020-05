Roni Back on ollut mukana pelin suunnittelussa. Pelistä löytyy liuta Backin luomiaa päivätehtäviä. Lisäksi hänet nähdään pelin sisällä myös yhtenä pelihahmoista.

Arla Suomi ja UPM pelillistävät kiertotalousopit hauskaan ja helppoon muotoon, joka palkitsee pelaajaa uusista oivalluksista.

Uutta teknologiaa hyödyntävä Kierrätyskamut on jatkoa yhteistyölle, joka lähti liikkeelle Arlan ja UPM:n tekemästä pakkausuudistuksesta, jonka myötä kaikki Arlan harjakattopakkaukset vaihdettiin täysin uusiutuvista materiaaleista valmistettuihin.

Pakkaukset ovat näkyvässä roolissa myös tällä kertaa, sillä Kierrätyskamut-peliä pääsee pelaamaan kaikista Arlan maito- ja Luonto+-jogurttipurkeista: pelaajan tarvitsee vain skannata purkin kylki puhelimeen ladatulla Arilyn-sovelluksella ja ruokapöydälle pomppaavat Kierrätyskamut ohjeistavat pelaaja eteenpäin.

Lisättyä todellisuutta hyödyntävän Kierrätyskamut-pelin hahmot antavat pelaajalle päivittäin yhden tehtävän, jonka suorittamisesta palkitaan pelin sisäisillä palkinnoilla.

Pelin sisällä jokaisella pelaajalla on oma uniikki Kierrätyskamut-maatila, jossa pelaaja voi hyödyntää ansaitsemiaan palkintoja ja viettää aikaa tilalle jemmattujen toiminnallisuuksien parissa.

Vaikuttaja ja suosittu tubettaja Roni Back on ollut mukana pelin suunnittelussa. Pelistä löytyy liuta Backin luomiaa päivätehtäviä. Lisäksi hänet nähdään pelin sisällä myös yhtenä pelihahmoista.

"Tehtävien suunnitteleminen oli hauskaa, sillä niissä yhdistyy pelaamisen parhaat puolet: sosiaalisuus ja uuden oppiminen", Back kertoo.

"Pelimaailma tarjoaa mielenkiintoisia oivalluksia, jotka jalkautuvat todelliseen maailmaan päivätehtävien kautta. Näin ruudun ääressä vietetty aikakaan ei pääse karkaamaan lapasesta”, Back toteaa tiedotteessa.

Useat Kierrätyskamujen tehtävät ovat kotona tai lähiympäristössä suoritettavia pieniä hyviä tekoja, joita on mukava suorittaa yksin tai pienellä porukalla. Päivätehtävät tekevät näin kiertotaloudesta ja sen vaikutuksista ympäristöön ja luontoon hyvinkin konkreettisia.

"On ollut siistiä huomata, että porukka on oikeasti lähtenyt tekemään näitä askareita. Inboxini on esimerkiksi nyt täynnä kuvia kierrätystaideteoksista, sillä se oli yhtenä pelin tehtävistä”, Back kommentoi.

Pieniä hyviä tekoja on päivätehtävien muodossa tehty jo yli 10 000. Kierrätyskamut-pelin ja -konseptin suunnittelusta sekä toteutuksesta vastasi Arilyn yhdessä Arlan, UPM:n ja Roni Backin kanssa. Peliä tukeva kommunikaatiokonsepti syntyi tiiviissä yhteistyössä Arlan, UPM:n, 358:n, Caratin, Arilynin, Roni Backin ja vaikuttajamarkkinoinnista vastanneen Splay Onen kanssa.